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17/05/2022 18:19

京東物流首季經調整虧損收窄至７﹒９８億元人幣，收入增２２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》京東物流（０２６１８）公布，集團截至２０２２年３月３１
日止三個月虧損１３﹒８６億元（人民幣．下同），去年同期為虧損１１０﹒６９億元；非國際
財務報告準則虧損７﹒９８億元，去年同期為虧損１３﹒６６億元。
　　期內，集團收入２７３﹒５億元，按年增加２２％；毛利１４﹒６億元，按年增加５﹒３４
倍。（ｃｗ）

＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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