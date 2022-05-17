京東物流首季經調整虧損收窄至７﹒９８億元人幣，收入增２２％

《經濟通通訊社１７日專訊》京東物流（０２６１８）公布，集團截至２０２２年３月３１

日止三個月虧損１３﹒８６億元（人民幣．下同），去年同期為虧損１１０﹒６９億元；非國際

財務報告準則虧損７﹒９８億元，去年同期為虧損１３﹒６６億元。

期內，集團收入２７３﹒５億元，按年增加２２％；毛利１４﹒６億元，按年增加５﹒３４

倍。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

