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即市新聞

17/05/2022 16:41

《小傳日記》「鶴」聲臨近魚缸慶，科網炒起聲勢勁！

　　《小傳日記》魚缸今日真係好勇猛，一次過就收復曬十天線同廿天線，咁嘅升勢當然唔少得
科網佬帶隊，全日舜宇（０２３８２）勁升一成三，收報１１２﹒２銀。其餘巴巴
（０９９８８）升多過７巴仙，報９０﹒５５銀；ＱＱ（００７００）升多過５巴仙，報
３６８﹒４銀；美團（０３６９０）升多過６巴仙，報１７３﹒７銀；京東集團（０９６１８）
升多過７巴仙，報２１４﹒８銀；百度（０９８８８）升多過５巴仙，報１１９﹒３銀。
　　今日科網佬咁興奮，原來係因為全國政協今日就開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商
會，據講負責開科技同金融嘅國務院副總理劉鶴都會講兩句，當然孖屐都係非常期待佢講兩句會
鬆綁監管嘅說話，所以今日就大手押注落科網佬度博炒上。據報百度（０９９８８）李彥宏同奇
虎３６０（滬：６０１３６０）周鴻禕都會出席，不過兩位大佬都係政協委員，在座都唔出奇。
　　開會之前，唔知係咪收到風，摩通忽然由唱淡科網佬，一嘢轉做大力唱好，ＡＴＭ評級都由
「減持」轉做「增持」。雖然就有人質疑點會忽然一次過睇得咁好，不過大行都係大行，唔排除
比孖屐早收到風都有可能，所以先要咁急轉軚。摩通報告就話，由近排阿爺吹風嚟睇，「互聯網
行業嘅不確定性減弱」，所以就即時大升科網佬目標同評級，ＡＴＭ之外，快手（０１０２４）
、京東同網易（０９９９９）都得到祝福。
　　睇返今日科網佬成交都好強勁，科指股成交量接近係噚日嘅一倍，全板３０隻都收升。以科
指重磅、兼今日出業績嘅京東為例，主動買沽６１：３９，大戶主動買沽６４：３６，多得劉鶴
舉足輕重嘅講話，孖屐都唔怕第一季可能業績麻麻嘅京東，買得咁起勁，可能領導人講話真係有
玄機，大家就要睇實喇，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性本
文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建
議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《
經濟通》、編者及作者無涉。

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