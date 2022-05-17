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17/05/2022 13:11

《真知灼見－溫灼培》金價受人民幣及盧比跌拖累

　　《真知灼見》俄烏事件於２月２４日爆發後，一度帶動金價上破２０００美元，並最高見
２０６９﹒８９美元（根據路透社數字）。但這一切上升相當短暫，在４月中當金價作第二度嘗
試上破２０００美元但告失敗後，金價更見急速滑落。當中發生了甚麼？金價前景如何？
　
＊人民幣匯價走弱是率先拖低金價因素＊
　
　　表面看，金價下跌原因是與美國加息及美元強勢有關。當然，這樣的分析不能說是錯。黃金
是以美元作為買賣單位，美元強金價自然跌。但更合理去解釋金價是次的回落，是人民幣匯價下
跌所致。確實，美元強某程度上也是導致人民幣跌的原因，但是次人民幣回落相信更大程度上是
在回應亞洲貨幣的下跌，尤其是日圓跌至２０年低位情況。中國作為全球最大黃金需求國，當人
民幣跌削弱了內地消費者的購金能力，解釋了金價失支持的原因。而不難發現，在此一輪的金價
下跌當中，在時間上差不多是與人民幣在４月１８日同步轉弱。所以有理由相信，是次金價跌是
受人民幣匯價影響。
　
＊印度盧比可能是下一推低金價因素＊
　
　　最近，內地疫情已有所好轉，經濟活動正在改善，相信可為金價於１８００美元找到一定支
持。不過要提防另一利淡因素在醞釀中，並可能會成為下一輪拉動金價下跌原因。而這正是印度
盧比匯價的走弱。近期所見，印度盧比兌美元匯價不斷創出歷史新低。盧比跌是有多重因素影響
。而油價長期維持高企於１００美元之上，使印度因要進口石油，而導致大量資金流失，相信是
盧比不斷創新低的一個重要因素。印度作為全球第二大黃金需求大國僅次於中國，其貨幣不斷下
跌，也難免會拖累金價。相信有待人民幣及盧比匯價穩定下來，金價才能真正靠穩。料短線現貨
金價於１８６０美元會遇上較大上升阻力。
　
＊支持金價長遠因素沒變＊
　
　　外幣變化對金價往往會帶來極大波動，但這些相信只會帶來短暫影響。至於一些長遠利好金
價的基礎因素基本上沒變，例如環球通脹率嚴峻便是其一。現在歐美國家的年通脹率不是４０年
高位便是３０年高位。其次在是次俄烏事件中，俄羅斯的外匯儲備及其部分富人資產遭到了美國
及其盟友凍結後，相信全球央行往後對持有大量貨幣作為儲備會有戒心。不排除從此央行會增加
黃金作為儲備。而這一轉變料會為金價帶來長遠支持。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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