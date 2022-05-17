【聚焦人幣】法外貿銀行：人幣貶值趨勢或持續，未見人行明顯干預

《環富通基金頻道１７日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表關於人民幣貶值的研究報告。



＊人幣走勢與資金外流一致，外匯儲備降只因估值效應＊



近期人民幣大幅貶值。截至５月１２日，人民幣兌美元匯率從４月初的６﹒３９下行至

６﹒７９。人民幣匯率貶值的部分因素是外部環境變化，即美元升值。但與此同時，中國的內在

經濟因素也造成人民幣走弱。人民幣兌一籃子貨幣的ＣＦＥＴＳ指數在過去４０天內從１０４下

降至１０１。人民幣匯率走勢與２月以來中國投資組合資金外流趨勢基本一致。跨境資本流動監

測顯示，證券投資在２月和３月分別外流３２０億美元和４１０億美元，外國投資者持有的中國

債券在２月和３月分別減少了１３０億美元和１８０億美元。

在此背景下，許多投資者都關注中國央行是否會採取措施延緩人民幣匯率的貶值趨勢。前不

久，中國人民銀行宣布下調外匯存款準備金率，但這只是一個小嘗試，對外匯市場的影響有限。

此外，中國的外匯儲備在４月突然出現下降（從３月的３﹒１９萬億美元下降至３﹒１２萬億美

元），然而，這次外匯儲備的下降主要是由於估值效應，而非央行大規模的外匯干預。事實上，

美元大幅升值本身就會造成央行持有的非美元資產價值下降，造成外匯儲備減少。利率升高也通

常會對估值產生負面影響。更具體地說，４月份的美元指數大幅升值，降低了中國外匯儲備中非

美元資產的市值，美國國債收益率上升壓低了美元計價債券資產的價格。此外，全球股市的修正

也可能對外匯儲備的價值造成壓力。上述三個因素可能使得中國的外匯儲備在過去一個月減少

６８０億美元。



＊保持外匯市場靈活性好處多，如現大幅波動或干預＊



從人行的角度來看，保持外匯市場較強的靈活性具有多個好處。首先，面臨外需疲軟的環境

（出口增速從３月的同比１４﹒７％下降至４月同比３﹒９％），匯率貶值可以促進出口。其次

，人民幣走弱也是寬鬆貨幣政策的一部分。第三，外匯儲備水準是支撐市場參與者對中國金融體

系信心的一個關鍵指標，因此人行可能不願意在資本外流的初期出手干預，以損耗外匯儲備。不

過，這並不意味著其他金融機構如國有商業銀行等沒有對人民幣貶值採取緩衝措施。鑑於過去幾

年證券投資流入增加，這些機構積累了大量美元資產，有能力在官方沒有動用外匯儲備的情況下

一定程度地穩定外匯市場。

今後預計人行將會賦予人民幣匯率更大的靈活性。中國由於疫情，經濟前景有待觀察，美元

整體上走強，這意味著人民幣貶值的可能性仍將延續。如果出現意外的大幅波動，人行以及國有

商業銀行可能會傾向於對較大的短期波動加以遏制，畢竟外匯市場以及整體金融市場保持穩定，

對於保證中國市場的投資者情緒仍然很重要，特別是在資本外流的情況下。（ｗａ）

