《葉劉的地球儀－葉劉淑儀》「復和」不是口號

《葉劉的地球儀》第六屆行政長官經已選出，當選人李家超在政綱提出了四大施政方向，在

提升施政效能方面，提出了「我和我們」的團隊精神，也在土地房屋供應方面明確提出要「提速

提效提量」，可是在修補社會撕裂、保障人權自由、教育等等其他範疇，則未有詳細論述。



香港近年在危機邊緣走過幾回，２０１４年的違法佔中、２０１９年由反對修訂《逃犯條例

》演變的黑暴、２０１６年初的旺角暴亂等等，市民以政治顏色分群，黃藍誓不兩立，年輕人仇

恨警察，社會撕裂。雖然後來中央政府以《港區國安法》、完善選舉制度、資格審查委員會、愛

國者治港等等大招，把港獨、反對派的勢力壓了下去，涉嫌犯法的人士陸續被捕被控受審，社會

表面上回復秩序和平靜。法律處理了違法行為，我們仍需法律以外的手段處理其他問題。



有立法會議員建議設立「復和專員」，以修補社會撕裂，立法會未有詳細討論。我認為值得

探討，不過復和不是口號，要整個社會花很長的時間和誠意，才有機會達成。



＊愈是民主撕裂愈嚴重＊



環顧世界，社會撕裂並非香港獨有，愈是民主自由的地方，撕裂便愈嚴重。例如２０１６年

的英國脫歐公投便把英國撕成留歐派和脫歐派，兩派勢均力敵，困擾英國政局，擾攘至２０２０

年才正式脫歐。



兩黨輪替的美國更甚，共和黨與民主黨的紅藍之爭長年不息，２０２１年總統選舉及國會山

莊暴亂把撕裂推上高峰。最近（５月２日），美國最高法院大法官阿利托（Ｓａｍｕｅｌ

Ａｌｉｔｏ）草擬的意見草案遭洩露，顯示法院有意推翻１９７３年保障女性墮胎權的標誌性案

例〈羅訴韋德案〉（Ｒｏｅ ｖ﹒ Ｗａｄｅ），使美國再次陷入紛爭，支持及反對墮胎權的人

民示威抗議，不同州份亦持不同立場。



美國的種族歧視問題亦十分嚴重，黑人維權運動（Ｂｌａｃｋ Ｌｉｖｅｓ Ｍａｔｔｅｒ

，ＢＬＭ）持續。



執筆時新聞正報導有「白人至上主義者」（Ｗｈｉｔｅ Ｓｕｐｒｅｍａｃｙ）闖入水牛城

一間超級市場向黑人連環開槍掃射，至少十人死亡，而行兇者只有十八歲。



此外，有很多國家地區因為種族、宗教教派仇恨而長期對峙、內亂，武裝衝突、流血事件無

日無之，人民長年累月活在戰火之中；相比這些極端情況，香港已屬萬幸。



愛爾蘭在歷史上長期受到英格蘭侵略，宗教方面，天主教與新教水火不容，戰爭多年，最終

北愛爾蘭六郡併入英國，１９４９年南愛爾蘭獨立為愛爾蘭共和國（Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ

Ｉｒｅｌａｎｄ），退出英聯邦。北愛爾蘭則持續有暴力衝突。這些年來，當地教會等組織一直

有推動復和工作，但是要完全消除對立，殊不容易。



＊南非以「真相與和解委員會」達成復和＊



提到復和，一定會提到南非。１９９５年，曼德拉總統簽署《促進民族團結與和解法》，成

立「真相與和解委員會」（Ｔｒｕｔｈ ａｎｄ Ｒｅｃｏｎｃｉｌｉａｔｉｏｎ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ），由諾貝爾和平獎得主南非聖公會大主教德斯蒙德圖圖

（Ｄｅｓｍｏｎｄ Ｍｐｉｌｏ Ｔｕｔｕ）擔任主席。委員會向司法部負責，了解過往長期在

種族隔離政策下各種嚴重侵犯人權的事件，做法包括邀請曾遭受非人道對待的人士講述經歷，加

害者則提交證詞，企圖還原歷史真相，藉以撫平黑人與白人之間的仇恨，促進民族和解。



２０１９年黑暴發生後，有外國領事提出用南非模式助香港復和，包括安排特赦，當時我已

向他們表示特赦不可行。因為這樣刑事法律會失效，亦會誤導年輕人以為犯法不用負責，對社會

的負面影響更大。



＊「止暴制亂」、分享權力、民間融和＊



我強調復和不是口號，無法一蹴而就，更非一位「復和專員」可以成事。通常復和行動希望

做到「止暴制亂」、分享權力、民間融和這三大方面，但是現實上非常困難。



回說香港，２０１４年違法佔中及２０１９年黑暴經已過去，《港區國安法》做到「止暴制

亂」，社會回復公安秩序。我認為復和第一步是法庭要作出公平的裁決，不論黑衣人白衣人，違

法的就要受法律制裁，法庭要依法作出公正判決，近期已陸續有相關案件出了裁決及判詞，這是

好的開始。



不過，香港做不到分享權力，國家憲法及《基本法》均不容許。在完善選舉制度及愛國者治

港等框架下，反中亂港、不接受國家主權、不誠心擁護《基本法》、危害國家安全的非愛國者，

不會通過資格審查委員會的審查，不能進入建制及管治系統。反對國家憲制體系，甚至企圖推翻

現有制度的人，哪怕在西方任何國家，也不能成為分享權力的對象。惟有民主派人士真心擁護「

一國兩制」，尊重國家主權，才有機會重新返回議會平台，共同努力推動復和。



至於第三點也是最深層次的民間融和，讓不同政見者（特別是年輕人）放下歧見甚至仇恨，

敞開心扉互相接受，和平共處，是長時期的工作，需要非常長的時間。有議員建議設立「復和專

員」，我則認為「復和專員」的人數（可以是群體而非單獨一人）、性質（是官職抑或義務？）

、工作內容（展開對話抑或舉辦活動？）等等都需要深入討論。



＊新一屆政府上場是推動復和的適當時機＊



香港已選出新一任行政長官，新一屆政府上場，是新的開始，可能是推動復和的適當時機，

特區政府需從多方面了解與年輕人的代溝是甚麼因素造成，是意識形態、經濟文化分歧，抑或有

產與無產之間的矛盾？要找出成因，對症下藥，解決到年輕人最迫切面對的問題，讓他們感受關

愛和信任。李家超能否抓緊機會，讓香港復和？

《行政會議成員、立法會議員 葉劉淑儀》（ＺＺ）



