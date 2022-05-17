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17/05/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價升１７點子兩連漲，報６﹒７８５４

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８５４，
較上個交易日升１７點子，實現兩連升，上個交易日報６﹒７８７１。
　　全球經濟前景充滿變數，美匯指數在周一紐約尾盤回落０﹒３４％，但仍位於２０年高位附
近，報１０４﹒２０。分析指，美元近期走強後正在整盤，可能導致波動。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７８５４　　　－１７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０８４５　　＋２４２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２６１１　　＋１６７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４４　　　　－２﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３６５２　　＋４７３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３３１　　＋１９４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８２８　　＋１９１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７８３　　　＋６２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７７３８　　　＋５９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２８１０　　＋２３６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７９　　　　＋３﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒３９９８　－１１６１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８０５　　　－１１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒４９００　　　　＋４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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