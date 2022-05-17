【聚焦人幣】人幣中間價升１７點子兩連漲，報６﹒７８５４

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８５４，

較上個交易日升１７點子，實現兩連升，上個交易日報６﹒７８７１。

全球經濟前景充滿變數，美匯指數在周一紐約尾盤回落０﹒３４％，但仍位於２０年高位附

近，報１０４﹒２０。分析指，美元近期走強後正在整盤，可能導致波動。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７８５４ －１７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０８４５ ＋２４２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２６１１ ＋１６７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４４ －２﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３６５２ ＋４７３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３３１ ＋１９４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８２８ ＋１９１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８７８３ ＋６２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７３８ ＋５９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２８１０ ＋２３６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７９ ＋３﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒３９９８ －１１６１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８０５ －１１﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒４９００ ＋４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

