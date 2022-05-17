《鍾之日記》科企盼見劉鶴，科指坐上火箭

《鍾之日記》５月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



上海進行最新一輪「抗原＋核酸」組合篩查後，顯示全市１６個區都已實現社會面清零，但

全市解封仍然需時。祖國股市今早未明朗，午後在半導體、汽車、金融等板塊拉動下明確轉升，

滬綜指全日收升０﹒６５％，報３０９３﹒７點，三千一前止步。深市方面升更多，深成指升

１﹒２３％，創業板指漲１﹒６２％。兩市全日成交７９００億元（人民幣．下同），和上日成

交水平相若，外資從陸股通淨流入５９﹒６億元。

中國經濟面臨重大考驗，除了此前的出口、消費、投資三駕馬車數據走樣外，還有不少數據

從側面反映經濟形勢：４月全社會用電量同比降１﹒３％，尤其是受封控措施影響最深的第三產

業用電量大幅下降６﹒８％；內地４月單月水泥產量同比大幅下降至１﹒９５億噸，同比下降

１８﹒９％，為近十年同期最低水平；信通院公布中國３月國內智慧手機出貨量同比下跌超過四

成。

中國經濟數據頻傳壞消息，野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺發表報告認為，中國第二

季ＧＤＰ增速為負的可能性愈來愈高。標普全球評級最新報告表示，中國持續對城市和鄉鎮採取

封控措施，尤其是對上海的封控，已經對需求和商業運營造成衝擊。因此將中國２０２２年

ＧＤＰ增速預測從４﹒９％下調至４﹒２％，如果還有其他重要經濟城市被封控，預測ＧＤＰ會

進一步下調至３﹒５％。



＊憧憬內地放寬監管，阿里飆升重返９０元＊



全國政協於今日就中國數字經濟發展召開專題協商會，邀請科技企業代表到場建言，外界關

注政協與科企會面是否代表中國將放寬對科技企業的監管。據外電報道，今次協商會約有１００

人參會，包括三六零（滬：６０１３６０）實控人周鴻禕和百度（０９８８８）主席李彥宏，兩

人都是政協委員。報道還指出，國務院副總理劉鶴計劃在會議上發表講話。

科指今日收漲近６％，創逾一周高，重磅科技股尤為造好，其中阿里（０９９８８）、嗶哩

嗶哩（０９６２６）飆７％，美團（０３６９０）、網易（０９９９９）升逾６％，百度、騰訊

（００７００）、快手（０１０２４）、小米（０１８１０）升約５％。

受科技板塊帶動，港股今天全日強勢，高開２４３點報２０１９３，半日高收４４５點報

２０３９５，午後升幅擴大至逾６００點，重上２０６００點水平。恒指收報２０６０２，升

６５２點或３﹒２７％，主板成交１２４１﹒３７億流元。

另外，摩根大通曾在３月發表的報告中，下調了２８隻美國及香港上市中概股評級，及建議

未來６至１２個月「不可投資」內地科網股。不過，該行昨日（１６日）發表報告時風向突變，

轉為全面看好科網股。

該行稱，經過重新檢視內地互聯網板塊短期及長期基本面前景後，認為近期互聯網行業的不

確定性有所減弱，科網股現時進入第二階段投資進程，因而上調多隻股份評級及目標價，其中看

好股份依次為美團、網易、騰訊、快手、阿里巴巴及拼多多。



＊鋰礦拍賣遭人搶，汽車股強勢漲＊



汽車是工業的集大成者，行業暢旺可保證工業蓬勃發展，但就在封控最嚴苛的上海市，由於

全市汽車經銷商上月因封控幾乎都處於停業的狀態，導致當月汽車銷售為零，引發外界關注，而

事實上，現在封控措施導致內地多省市民出行困難，開車出城幾乎是不敢想像的事情，這也會傷

害到民眾對汽車的需求。

不過汽車股今日卻出行了強勢上漲行情，長汽（０２３３３）飆１１﹒７％，吉利

（００１７５）升８﹒８％，比亞迪（０１２１１）升６﹒９％，廣汽（０２２３８）升５％，

東風（００４８９）升３﹒２％。

興能新材料持有的雅江斯諾威礦業５４％股權，今早在京東破產拍賣平台上開拍，起拍價

３３５萬元，競拍氣氛強烈，吸引了１２家企業或個人競拍，截至目前出價多達１２７９次，最

新競價已超過１﹒５５億元，圍觀人數超過２０﹒５萬人。由此可見，新能源車需求仍在，鋰價

未來應保持強勢。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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