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17/05/2022 09:10

【新冠肺炎】朝安醫學遭質疑核酸檢測資格，朝陽衛健委：質評合格

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京一家新近成立的核酸檢測企業－－北
京朝安醫學檢測所有限責任公司遭到質疑。該公司成立於今年４月２６日，註冊資本１０００萬
元人民幣，成立不足一個月已經在５月９日負責北京大規模核酸檢測任務。天眼查信息顯示，該
公司僅有２名股東，３位高管，其中大股東徐野持股９０％，同時兼職執行董事和經理；二股東
李景財持股１０％，兼任公司監事；剩下的一位便是財務負責人王斯微。資料顯示，這３個人均
只任職１家企業，便是北京朝安。
　　對於外界質疑，朝陽區衛健委發文正式回應表示，北京朝安醫學檢驗所於５月３日由朝陽衛
健委核發醫療機構許可證，５月４日通過市衛健委組織的生物安全評估和質控驗收，准予開展核
酸檢測工作，實驗室目前單日檢測量８萬管左右。近期接受兩輪全市組織的實驗室室間質評，結
果均合格。
　　朝陽衛健委表示，為迅速提高核酸檢測產能，盡快控制疫情傳播，市區兩級衛生健康部門均
建立了疫情期間核酸檢測機構審批綠色通道，在嚴格執行審批標準的前提下，進行並聯審批，盡
量縮短審批時間。

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