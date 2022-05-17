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17/05/2022 11:31

【數據解讀】溫嘉煒：疫情衝擊內需，今年經濟增長料降至４﹒３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》大新銀行高級經濟師溫嘉煒發表報告指出，內地今年整體的增
長前景仍面臨較大壓力，因此將今年內地經濟增長預測由早前的４﹒８％進一步下調至４﹒３％
，反映疫情對內需的衝擊，以及外需預料會放緩。報告指，相信人行仍會避免大幅放寬貨幣政策
，以免加劇人民幣貶值壓力，但本周五（２０日）公布的ＬＰＲ有機會溫和下調５個基點；財政
政策方面，會繼續有措施刺激消費和推動基建投資。
　　
＊上月疫情處高峰，明顯打擊各個經濟環節表現＊

　　內地４月工業生產按年下跌２﹒９％，顯示疫情或導致部分工廠停產、交通中斷；零售銷售
按年下挫１１﹒１％，反映各種封控措施令消費萎縮，兩項數據均創２０２０年初疫情首次爆發
後最差表現。城鎮調查失業率更升至６﹒１％，僅較兩年前疫情初期的６﹒２％低０﹒１個百分
點。投資表現相對穩健，首四個月固定資產投資按年增長６﹒８％，其中製造業投資保持相對強
勁，按年增長１２﹒２％，基建投資增長６﹒５％，但房地產開發投資倒退２﹒７％，住宅商品
房銷售更大幅下降３２﹒２％，顯示內地房地產市場情況更趨嚴峻。上周五（１３日）公布的４
月新增社會融資規模９，１０２億元人民幣，較市場預期低超過一半，主要由於給予實體經濟的
人民幣貸款規模銳減，顯示疫情下貸款需求急降，而社會融資總量按年增長亦放緩至１０﹒２％
，較３月回落０﹒３個百分點。

＊５月經濟活動未必能有大幅改善＊

　　在堅持「動態清零」目標的前提下，內地整體的防疫措施可能仍會維持偏緊較長時間，相信
５月份的經濟活動未必能有大幅改善。失業率繼續上升，凸顯中央何以特別強調穩就業的重要性
。人民銀行１６日未有調低一年期中期借貸便利利率，但周末期間宣布首次購房者貸款利率下限
下調至貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減２０個基點，符合中央支持剛性和改善性住房需求的目標
，近日亦先後宣布多項再貸款措施，支持特定行業。不過在疫情困擾下，各項政策措施短期內料
較難發揮全面作用。（ｃｔ）

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