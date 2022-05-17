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即市新聞

17/05/2022 10:03

【樓市鬆綁】杭州成都放寬購房資格限制，鼓勵三孩及無房家庭購房

　　《經濟通通訊社１７日專訊》杭州、成都等「新一線」城市先後出台新房策為樓市鬆綁。杭
州放寬二手房交易政策，三孩家庭可多一個購房名額；成都最新規定，近郊住房不納入中心城區
家庭住房總套數。
　　杭州最新發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》指出，要優化二手住房交
易政策，在本市限購範圍內購買二手住房，落戶本市未滿５年的戶籍家庭取消原連續繳納城鎮社
保滿２年的規定；對非本市戶籍家庭，將連續繳納４年社保的規定調整為１年。
　　進一步完善稅收調節。限購範圍內，個人轉讓家庭唯一住房，增值稅徵免年限由５年調整到
２年。即購房年限在２年以上，免徵增值稅。
　　同時，滿足三孩家庭購房需求，符合條件的三孩家庭，在限購範圍內限購的住房套數增加１
套；報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，參照「無房家庭」優先搖號。
　
＊成都：近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數＊
　
　　成都同時公布《關於支持剛性和改善性住房需求的通知》，措施包括優化預售辦理條件；優
化預售資金監管；優化家庭住房總套數認定標準，近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數；優
化無房居民家庭認定標準。購房人及其家庭成員在成都無自有產權住房且登記購房之日前２年內
無住房轉讓記錄的，認定為無房居民家庭。（ｄｗ）

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