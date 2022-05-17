【新冠肺炎】台灣增６﹒５萬宗確診，軍校、軍艦爆疫多名軍官確診

《經濟通通訊社１７日專訊》台灣新增６５７９４宗本土新冠確診個案，再多３８名患者

死亡，今年以來累計的本土個案突破８０萬宗。新增個案中仍以新北市佔最多，有１﹒８萬宗，

其次是桃園和台北市，分別有約１萬宗和９７００多宗。



＊基隆號多名官兵確診，陸軍官校亦爆疫＊



當地再有軍艦爆發疫情，繼「汾陽號」後，另一艘驅逐艦「基隆號」亦有多名軍官染疫。海

軍發言人指，「基隆號」完成任務返港期間，一名官兵身體不適，快速測試呈陽性，返港後全艦

快測，艦長和副艦長確診，但未有交代實際染疫人數，只是說所有患者出現喉嚨痛等輕微症狀，

已按規定隔離，不影響戰力。早前傳出疫情的「汾陽號」昨日（１６日）緊急返回左營軍港後，

全艦官兵接受核酸檢測，正等待結果。報道指，艦上幾十名官兵快測陽性。

台灣的陸軍軍官亦爆出疫情，校方確認，有數名學生日前身體不適，快篩呈陽性，經核酸檢

測後確診，實際確診人數由疫情指揮中心公布，強調校方已啟動機制，通報地方衛生當局，並按

防疫指引，進行營區消毒及隔離管理等，確診者按個人意願居家隔離或留校獨立寢室隔離，現時

已改以網上授課。（ｊｔ）

