《廣匯論勢－鄭廣復》各國加息追趕通脹，非美貨幣紐元最強

《廣匯論勢》美國聯儲局前主席伯南克（Ｂｅｎ Ｂｅｒｎａｎｋｅ）周二發表新書，論述

聯儲局及國會面對供應鏈阻斷及殷切需求時，在推動或減慢經濟增速方面的能力。在談到他的新

書時，伯南克表示，由於供應鏈受阻，令到該書由開始撰寫到在書店售賣，總共花了６個月時間

。

對於目前的美國經濟狀況，伯南克認為或會陷入一段時期的滯脹。他解釋，未來一、兩年美

國經濟將會出現低增長，失業率將會輕微上升，但通脹則仍然偏高，故可視為滯脹。導致這種情

況，他認為是聯儲局對壓抑高通脹反應太慢。不過，他亦為鮑威爾辯解，指聯儲局未有更早採取

加息行動，是因為怕重蹈他的覆轍，引發金融市場大幅震盪。



＊伯南克：不會重現０８年式金融危機＊



他認為美國不會出現２００８年式的危機，但就比較擔心美國樓價，因為在過去兩年累積升

幅已有三成。然而他指出，目前的美國房屋按揭貸款質素較１５年前的次按高得多，雖然仍有需

要注意的地方，但與２００８時不同。

究竟美國能否保持經濟增長（儘管今年首季ＧＤＰ預估經年率化後按季收縮１﹒４％）、或

是陷入滯脹，還是墜入經濟衰退？現時市場上已出現不同的聲音。根據美國經濟研究所

（ＮＢＥＲ）的商業周期指出，美國商業周期頂峰已在２０１９年第四季出現，目前步向谷底階

段，即經濟表現正在下行。

目前市場預期聯邦基金利率將於今年底至少升至２﹒５厘（最多或見３﹒５厘），加上６月

１日開始縮表，而每月縮表規模起手是４７５億美元，當中３００億美元是國債，１７５億美元

是按揭抵押證券（ＭＢＳ），３個月後縮表規模擴大到每月９５０億美元，當中國債及ＭＢＳ分

別為６００億及３５０億美元，１０年期國債孳息率穩破３厘是預期中事，整體利率亦會進一步

攀升。



＊高通脹元凶乃全球央行量寬措施＊



雖然美國消費者物價通脹年率由３月份的８﹒５％放緩至８﹒３％，但仍然處於４０多年來

的高位，聯儲局即使明知會對經濟造成下行壓力，亦不可能任由通脹繼續攀升。今輪推高通脹的

元凶看似並非源自單一因素，而是由錯綜複雜的幾大事件相互影響所催生－疫情導致供應短缺，

繼而環球央行一致大量放水，利率降至歷史低點，以及俄烏戰事持續所促成。

不過，通脹既屬貨幣現象，元凶自是環球央行，尤其是聯儲局及歐洲央行減至零息及負利率

，另加大資產購買規模以實行量化寬鬆措施。解鈴還須繫鈴人，聯儲局若在今年將聯邦基金利率

調高至２﹒５厘後，明年維持緩慢加息步伐，即使每次會議只加息０﹒２５厘，到明年底聯邦基

利率亦將升至４﹒５厘，相信足以令通脹回落。



＊澳央行５月會議曾考慮加息４０基點＊



另外，昨天（１７日）澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）公布的議息會議紀錄顯示，ＲＢＡ貨幣政策

委員會在５月３日的會議上考慮過加息４０基點，但最終決定加息２５基點，原因是希望藉此向

市場發出訊息，ＲＢＡ的貨幣政策已返回正軌。另外，ＲＢＡ亦決定停止將回籠資金進行再投資

。此外，ＲＢＡ亦預期澳洲通脹率將於２０２４年中返回２至３％目標範圍，但這是假設指標利

率將於今年底前升至１﹒７５厘及於明年底前升至２﹒５厘。不過，ＲＢＡ預期今年底通脹率將

於６％觸頂（今年首季為５﹒１％），反映ＲＢＡ在下半年傾向繼續加息。

由於ＲＢＡ的貨幣政策取態較市場預期更鷹，澳元兌美元亦借勢重上０﹒７０關口，但以上

述的預測加息速度，時間拉長令澳元相對美元的負息差持續擴大，對澳元不利，而澳洲將於５月

２１日舉行大選，民調顯示支持在野工黨上台的比率為５４％，高於執政聯盟的４６％，一旦澳

洲變天，澳元匯價或會受到衝擊。當然，未來走勢還看新一屆執政黨在推動國內經濟增長，以及

對外國際關係上的政策而定，澳元匯價在大選前進一步向上突破的可能性不大。



＊紐元利率料快速上升抗跌力最強＊



新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）已將指標利率上調到１﹒５厘，西太平洋銀行預期ＲＢＮＺ將

於５月２５日進一步加息至２厘，並在７及８月份會議各加半厘，而在今年餘下的兩次會議則各

加息０﹒２５厘，即指標利率在今年１１月下旬將達到３﹒５厘。至此，投資者或許感覺到，就

美元持續的強勢，紐元應該是抗跌力最強的貨幣！紐元兌美元短期傾向反覆升上０﹒６５３０及

０﹒６６３０後才會遇到阻力，０﹒６２００應再次成為匯價的中長期支持位。

至於加元，或許是基於加拿大與美國的龐大貿易額，故令加拿大央行（ＢＯＣ）的貨幣政策

緊隨聯儲局。市場預期，ＢＯＣ在６月１日及７月１３日的貨幣政策會議後，各加息半厘，但預

料在９及１０月份各加息０﹒２５厘，１２月份會議維持利率不變，指標利率在今年底將升至

２﹒５厘，與市場預期聯邦基金利率在年底達到的水平相同。不過，若然聯儲局在７、８月份各

加息半厘，其時聯邦基金利率已達到２厘，聯儲局會否在餘下的三次會議合共僅加息半厘成疑，

即到今年底時，美元相對於加元仍具有息差優勢的機會較大。



＊加元料維持區間上落格局＊



上周三美元兌加元曾高見１﹒３０７８，惟翌日即呈雙日轉向大幅下挫至１﹒２８９５，今

早在亞洲市低見１﹒２７９５後重新守穩１﹒２８水平，匯價短期有機會維持在１﹒２４００至

１﹒３０００波動，惟要特別留意國際油價變化，一旦大幅下跌，美元兌加元必將順勢突破

１﹒３０，其後向上挑戰１﹒３３５０及１﹒３６５０。

英國統計局公布４月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升９％，略低於經濟學家預估的

９﹒１％，但高於３月份的７％及乞月創逾４０年新高。數據出爐前有分析指，由於４月初家庭

能源開支上漲５４％，英國整體通脹會上升２個百分點以上。



＊英通脹再創逾４０年高鎊匯看漲＊



不過市場對英國通脹走勢仍有不同意見，有預測認為通脹水平在今年內會達到２位數，但亦

有分析認為９％可能已是峰值。富國銀行指出，烏克蘭衝突持續，能源和食品價格居高不下，英

國今年平均通脹將達到６﹒９％。預計英倫銀行將繼續加息。

英鎊兌美元在數據公布前兩度挑戰１﹒２５００關口，惟在數據公布後急速回落至１﹒２４

邊緣，相信是因為通脹數據大致符合市場預期，故出現獲利盤所致，但由於英國昨天公布的４月

份失業率下跌０﹒１個百分點至３﹒７％，為４８年來最低，兩個數據皆令市場深化了英國通脹

升溫的憂慮，英倫銀行進一步加息壓力亦增加，預期英鎊兌美元升至１﹒３０附近才會遇到阻力

，１﹒２３００則為短期支持。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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