【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全口徑淨回籠１千億

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，及１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，即

今日全口徑淨回籠１０００億元。

人行已於昨日提前對今日到期１０００億元ＭＬＦ等量續作，期限１年，利率持平

２﹒８５％。（ｗｌ）

