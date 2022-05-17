【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全口徑淨回籠１千億

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，及１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，即
今日全口徑淨回籠１０００億元。
人行已於昨日提前對今日到期１０００億元ＭＬＦ等量續作，期限１年，利率持平
２﹒８５％。（ｗｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話17/05/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰
|中國故事16/05/2022
《神州經脈》三架馬車大開倒車 民營房企或本周發債 A場全線跌
|財經熱話16/05/2022
【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福 匯控渣打跟得過？
|專訪16/05/2022
【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
|FOCUS16/05/2022
【FOCUS】內地經濟續添壓 最高層籲防規模性失業
|財經熱話16/05/2022
【內房曙光】內地降首置利率內房股起哄 惟料續受制樓市疲弱人幣貶值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰