  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2022 09:24

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全口徑淨回籠１千億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，及１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，即
今日全口徑淨回籠１０００億元。
　　人行已於昨日提前對今日到期１０００億元ＭＬＦ等量續作，期限１年，利率持平
２﹒８５％。（ｗｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/05/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰
中國故事16/05/2022
《神州經脈》三架馬車大開倒車　民營房企或本周發債　A場全線跌
財經熱話16/05/2022
【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福　匯控渣打跟得過？
專訪16/05/2022
【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
FOCUS16/05/2022
【FOCUS】內地經濟續添壓　最高層籲防規模性失業
財經熱話16/05/2022
【內房曙光】內地降首置利率內房股起哄　惟料續受制樓市疲弱人幣貶值
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金