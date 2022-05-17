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17/05/2022 14:23

《中國監管》據報劉鶴出席政協數字經濟專題協商會，將發表講話

　　《經濟通通訊社１７日專訊》全國政協於今日就中國數字經濟發展召開專題協商會，邀請科
技企業代表到場建言，外界關注政協與科企會面是否代表中國將放寬對科技企業的監管。據外電
報道，今次協商會約有１００人參會，包括三六零（滬：６０１３６０）實控人周鴻禕和百度
（０９８８８）主席李彥宏，兩人都是政協委員。報道還指出，國務院副總理劉鶴計劃在會議上
發表講話。（ｅｙ）

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