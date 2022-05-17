【聚焦數據】財政部：首四月財政收入降４﹒８％，支出增５﹒９％

《經濟通通訊社１７日專訊》國家財政部公布，今年１－４月累計，全國一般公共預算收入

７４２９３億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長５％，按自然口徑計算下降

４﹒８％。其中，中央一般公共預算收入３４５７１億元，扣除留抵退稅因素後增長４﹒５％，

按自然口徑計算下降５﹒７％；地方一般公共預算本級收入３９７２２億元，扣除留抵退稅因素

後增長５﹒４％，按自然口徑計算下降３﹒９％。

今年首四月累計，全國一般公共預算支出８０９３３億元，比上年同期增長５﹒９％。其中

，中央一般公共預算本級支出９６３６億元，比上年同期增長５％；地方一般公共預算支出

７１２９７億元，比上年同期增長６﹒１％。



＊證券交易印花稅同比增２１﹒９％＊



期內，全國稅收收入６２３１９億元，扣除留抵退稅因素後增長３﹒７％，按自然口徑計算

下降７﹒６％；非稅收入１１９７４億元，比上年同期增長１３﹒４％。其中，企業所得稅收入

１７１１９億元，比上年同期增長５﹒４％。個人所得稅收入５５１４億元，比上年同期增長

１１﹒４％。累計印花稅１９０９億元，比上年同期增長１９﹒３％。其中，證券交易印花稅

１２５０億元，比上年同期增長２１﹒９％。

１－４月累計，土地和房地產相關稅收中，契稅１９４１億元，比上年同期下降２７﹒４％

；土地增值稅２６５４億元，比上年同期下降１﹒７％；房產稅１２６８億元，比上年同期增長

１２﹒９％；耕地佔用稅５０２億元，比上年同期增長４４％；城鎮土地使用稅７７２億元，比

上年同期增長８﹒２％。（ｗｌ）

