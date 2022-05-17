【聚焦人幣】外匯局：４月銀行結售匯順差１９０億美元

《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２２年４月，銀行結匯
１４７６４億元（人民幣．下同），售匯１３５４０億元，結售匯順差１２２４億元。２０２２
年１－４月，銀行累計結匯５６６９７億元，累計售匯５１７４２億元，累計結售匯順差
４９５５億元。
按美元計值，２０２２年４月，銀行結匯２２９７億美元，售匯２１０６億美元，結售匯順
差１９０億美元。２０２２年１－４月，銀行累計結匯８９００億美元，累計售匯８１２２億美
元，累計結售匯順差７７８億美元。
２０２２年４月，銀行代客涉外收入３２４８９億元，對外付款３１４４６億元，涉外收付
款順差１０４３億元。２０２２年１－４月，銀行代客累計涉外收入１３２６２７億元，累計對
外付款１２７６２７億元，累計涉外收付款順差５０００億元。
按美元計值，２０２２年４月，銀行代客涉外收入５０５４億美元，對外付款４８９２億美
元，涉外收付款順差１６２億美元。２０２２年１－４月，銀行代客累計涉外收入２０８２２億
美元，累計對外付款２００３７億美元，累計涉外收付款順差７８５億美元。（ｗｌ）
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