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17/05/2022 13:23

【ＦＯＣＵＳ】能源制裁「照妖鏡」，歐洲處境愈見尷尬

　　【ＦＯＣＵＳ】能源制裁，是對手的催命符，還是自身的照妖鏡？自歐盟月初（４日）歷史
性高呼「逐步停止進口俄羅斯石油」，盧布兌美元已扶搖直上至逾兩年高位；直至周一（１６日
），禁運方案仍因成員國之一的匈牙利討價還價而難產。
　　此外，剛將全年增長預測下調至２﹒７％的歐盟表示，俄羅斯天然氣供應嚴重中斷將令歐元

疫後復甦停滯，暗示將以「睜隻眼、閉隻眼」的方式，對當地能源進口商以盧布支付開綠燈。
　
＊匈牙利綁架禁運，高油價推升盧布＊
　
　　壯士斷臂？或許是雷聲大、雨點小。２０２１年歐盟日均向俄羅斯支付２﹒９６億美元購買
化石燃料，以能源制裁切斷普京「金援」的策略，愈來愈顯說易行難。
　　歐盟２７國外長周一相聚布魯塞爾，商討對俄羅斯的第六輪制裁方案；方案包括歐盟委員會
主席馮德萊恩月初提議的石油禁運措施，須成員國一致同意方能通過。儘管禁運過渡期最長設
置至２０２４年底，但跟普京甚有交情的匈牙利總理Ｖｉｋｔｏｒ　Ｏｒｂａｎ直言，此舉如同
核彈，「布魯塞
爾每天都在試圖把我們不想要的東西強加於人」；該國外長並要價稱，逐步淘汰俄羅斯石油將
耗資１５０億至１８０億歐元，暗示歐盟補償。
　　僵局引發應邀參會的烏克蘭外長庫列巴的憤怒，他指，只要俄羅斯繼續出口石油、天然氣
、鐵礦石等，就有錢繼續作戰。的而且確，俄羅斯首４月經常賬戶盈餘按年升逾三倍至９５８億

元，錄１９９４年以來新高；而盧布兌美元早已收復開戰以來全部失地，更邁向逾兩年高。
　
＊自曝軟肋，俄氣中斷恐致通脹破９％＊
　
　　６０％以上石油依賴俄羅斯的匈牙利，漫天要價似情有可原，但歐盟拋出禁運事實上也是「
打腫臉充胖子」。作為俄羅斯的最大石油客戶，歐盟去年日均購買俄油約３４０萬桶；進口天然
氣也不遑多讓，日均約４﹒２億立方米，佔有總消費量的４０％。
　　鑒於此，剛下調全年增長預測由４％至２﹒７％的歐盟表示，如果俄氣供應出現嚴重中斷，
歐元
區疫後復甦顯著惡化，屆時ＧＤＰ恐僅增０﹒２％，而通脹將突破９％。
　　所謂勢不由己，針對普京早前簽署法令，要求非友好國家的公司４月１日起，在俄羅斯銀行
開設盧布帳號並購買天然氣，而最後付款期限將於５月底到期，原本強硬要求企業「不要屈服」
的歐盟，發布最新指引指，只要進口商做出已支付歐元或美元的聲明，就可視為履行了合同義務
。換言之，歐盟並不理會其最終支付是否是將歐元或美元兌換成盧布。
　　歐洲似乎對能源制裁的殺傷力如夢初醒，更將自己的軟肋擺於普京面前，能源諮詢機構
Ｒｙｓｔａｄ　Ｅｎｅｒｇｙ預測，一旦俄羅斯擴大反制裁，歐洲的天然氣價格年底將從現時的
每百萬英熱單位（ＭＭＢｔｕ）３０美元以下漲至１００美元。
　　誰最高興？恐怕除了樂見歐洲被綁上俄烏戰車的美國，還有一眾資源類公司，年初至今，
德國的ＥｎＢＷ、瑞士的Ｇｌｅｎｃｏｒｅ、英國的Ｃｅｎｔｒｉｃａ，股價已分別漲約３０％
、２７％、１２％。

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