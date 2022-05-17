【ＦＯＣＵＳ】能源制裁「照妖鏡」，歐洲處境愈見尷尬

【ＦＯＣＵＳ】能源制裁，是對手的催命符，還是自身的照妖鏡？自歐盟月初（４日）歷史

性高呼「逐步停止進口俄羅斯石油」，盧布兌美元已扶搖直上至逾兩年高位；直至周一（１６日

），禁運方案仍因成員國之一的匈牙利討價還價而難產。

此外，剛將全年增長預測下調至２﹒７％的歐盟表示，俄羅斯天然氣供應嚴重中斷將令歐元

區

疫後復甦停滯，暗示將以「睜隻眼、閉隻眼」的方式，對當地能源進口商以盧布支付開綠燈。



＊匈牙利綁架禁運，高油價推升盧布＊



壯士斷臂？或許是雷聲大、雨點小。２０２１年歐盟日均向俄羅斯支付２﹒９６億美元購買

化石燃料，以能源制裁切斷普京「金援」的策略，愈來愈顯說易行難。

歐盟２７國外長周一相聚布魯塞爾，商討對俄羅斯的第六輪制裁方案；方案包括歐盟委員會

主席馮德萊恩月初提議的石油禁運措施，須成員國一致同意方能通過。儘管禁運過渡期最長設

置至２０２４年底，但跟普京甚有交情的匈牙利總理Ｖｉｋｔｏｒ Ｏｒｂａｎ直言，此舉如同

核彈，「布魯塞

爾每天都在試圖把我們不想要的東西強加於人」；該國外長並要價稱，逐步淘汰俄羅斯石油將

耗資１５０億至１８０億歐元，暗示歐盟補償。

僵局引發應邀參會的烏克蘭外長庫列巴的憤怒，他指，只要俄羅斯繼續出口石油、天然氣

、鐵礦石等，就有錢繼續作戰。的而且確，俄羅斯首４月經常賬戶盈餘按年升逾三倍至９５８億

美

元，錄１９９４年以來新高；而盧布兌美元早已收復開戰以來全部失地，更邁向逾兩年高。



＊自曝軟肋，俄氣中斷恐致通脹破９％＊



６０％以上石油依賴俄羅斯的匈牙利，漫天要價似情有可原，但歐盟拋出禁運事實上也是「

打腫臉充胖子」。作為俄羅斯的最大石油客戶，歐盟去年日均購買俄油約３４０萬桶；進口天然

氣也不遑多讓，日均約４﹒２億立方米，佔有總消費量的４０％。

鑒於此，剛下調全年增長預測由４％至２﹒７％的歐盟表示，如果俄氣供應出現嚴重中斷，

歐元

區疫後復甦顯著惡化，屆時ＧＤＰ恐僅增０﹒２％，而通脹將突破９％。

所謂勢不由己，針對普京早前簽署法令，要求非友好國家的公司４月１日起，在俄羅斯銀行

開設盧布帳號並購買天然氣，而最後付款期限將於５月底到期，原本強硬要求企業「不要屈服」

的歐盟，發布最新指引指，只要進口商做出已支付歐元或美元的聲明，就可視為履行了合同義務

。換言之，歐盟並不理會其最終支付是否是將歐元或美元兌換成盧布。

歐洲似乎對能源制裁的殺傷力如夢初醒，更將自己的軟肋擺於普京面前，能源諮詢機構

Ｒｙｓｔａｄ Ｅｎｅｒｇｙ預測，一旦俄羅斯擴大反制裁，歐洲的天然氣價格年底將從現時的

每百萬英熱單位（ＭＭＢｔｕ）３０美元以下漲至１００美元。

誰最高興？恐怕除了樂見歐洲被綁上俄烏戰車的美國，還有一眾資源類公司，年初至今，

德國的ＥｎＢＷ、瑞士的Ｇｌｅｎｃｏｒｅ、英國的Ｃｅｎｔｒｉｃａ，股價已分別漲約３０％

、２７％、１２％。

