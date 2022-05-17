《匯市縱橫－蕭啟洪》「音樂椅」遊戲又開始了

《匯市縱橫》古語有云：「兵無常勢，水無常形」，面對著變幻莫測的金融市場，魚龍混雜

的投資渠道，加之很多投資者對外匯市場瞭解得並不全面，很容易給投資者帶來不可預估的損失

。尤其在金融市場瞬息萬變下，欲追求投資回報的同時，如何處理能使風險降低又能抗通脹呢？

其實有如孫子兵法中所言，總是虛實不明，在全球央行超發貨幣主導後的經濟發展，再疊加「去

全球化」趨勢加速各國供應鏈重新洗牌的局面，令全球經濟規律調整的進程變得雜亂無章，如今

投資者要掌握金融市場的虛實，更是難以捉摸。



很多時候，我們經常聽到人會說，對資金流向的關注。坦白說，投資者如能明瞭環球資金的

整體流向，錢在哪些國家流出？在哪些國家流入？這對部署在甚麼地方投資類別的產品都能夠發

揮更好的啟示。過去幾十年來，國際資金流向對新興經濟體系的發展以及成熟經濟體系的復甦都

起著重要影響。當經濟體系運作暢順時，資金流向有助解決在不同的市場中所出現的資金短缺問

題。而過去環球央行不惜採取超發貨幣來挽救經濟，但同時亦不自覺跌入「流動性陷阱」了。如

今無論外匯市場、黃金市場，還是大宗商品市場，甚至是虛擬資產等，都出現了極強的投機活動

；與此同時，這些資金流亦會在債市與股市之間不停地輪轉。然而眼下，在各項經濟指標紛然雜

陳，國際關係又變得如此撲朔迷離，讓人更難以判斷投資方向，因此觀察這些游資的流向時變得

何其重要，雖不是拆解投資趨勢的唯一指標，但也許是人們將手中的資產跟著「聰明錢」停泊位

置作一個重要參考指標呢！



自２０２２年初以來，美匯指數持續走強，於上周曾高見１０４﹒９３，創出自２００２年

１２月１２日以來最高水平，反映這些「聰明錢」不停轉向至美元，是因為投資者對美國經濟前

景感到樂觀，還是覺得美元資產吸引而投下信心的一票呢？非也，自從美聯儲啟動貨幣政策正常

化後正是導致美元發揮其根本性的影響。從２０２１年６月美聯儲考慮２０２３年開始加息，到

今年５月加息５０個基點後，美聯儲加息預期的不斷強化且逐漸提升，加之俄烏衝突持續以及歐

洲通脹走高都加大歐元區經濟復甦難度，突顯出美國在經濟和利率與其他主要經濟體南轅北轍的

情況下，投資者因而更傾向持續吸納全球最流通、最安全、並等同現金的美元作為主要避風港，

因而推高了美元表現。正所謂時勢造英雄，英雄遇時勢也。



近日，港匯持續受壓，並多次觸碰７﹒８５港元兌１美元的弱方兌換保證水平，是金管局３

年多來首度入市捍衛匯價，一天兩度承接港元沽盤，合計逾５６億港元。雖說資金看似有流走跡

象，但筆者對此一點不感意外，這主要跟市場套息活動增加所致。隨著美國加息，港元因息差擴

闊而走弱是正常現象，當美國加息至與港息有一定差距時，套息活動便會令資金自然流出香港，

令香港利率最終上升至與美國趨同。這是香港利率正常化的必經過程。回看以具有代表性的３個

月期港美息差自今年３月２９日開始已出現美息高於港息的現象，於上周更進一步拉闊至

０﹒４２％水平，相當於每日約兩點子的套利點差，引發沽港元買美元套息交易持續。按照聯繫

匯率機制，一旦觸發７﹒８５港元兌１美元的「弱方兌換保證」，金管局便須入市接錢，來穩定

港匯。隨著資金流出港元體系，令港元拆息有上升壓力，從而抵銷套息交易的誘因。這正是本輪

港元匯率持續走弱的直接原因，亦是聯系匯率制度的設計下的正常運作。



不過，大家最關心的莫過於香港何時加息呢？眾所周知，由於港元與美元掛勾，不斷加息而

港元沒有跟隨，不單是銀行的最優惠利率沒有加，就連銀行間的拆息利率也沒有加，何解呢？老

實說，這完全是銀行之間的商業決定。再者，現時本港銀行體系總結餘多達３３００億港元，反

映水頭充足，短期加息壓力不大；加上傳統在５、６月是本港派息旺季，且是次上市公司派發的

股息普遍較往年多，帶動港元商業盤需求，或會令港匯有點支撐，從而紓解港元結餘減少壓力。

根據以往經驗，上一輪走資期在２０１８年４月起的一年內，共有１２５６億港元經弱方兌換保

證沽出，當時銀行體系總結餘降至５４２億港元；若今年流走的資金與上一輪相若，年底時，銀

行體系總結餘仍會多達約有１５００億港元至１８００億港元。由此可見，在總結餘仍然充裕下

，料港元拆息升幅不會高於美元拆息，除非大型銀行欲保存資金而令港元拆息有上升壓力。



不知不覺，「音樂椅」遊戲又開始了。如果音樂停了，就要找一張椅子坐下，若是沒找到就

會被淘汰。當大家玩音樂椅遊戲時需要保持警惕，如今帶有警號的音樂已經響起了，遊戲亦開始

白熱化。隨著美聯儲逐步加息，令港美息差不斷擴闊，相信金管局的入市行動將會陸續有來，當

資金逐漸地流走時，就有如椅子一張一張被人拿走一樣，看到最後贏家總會是少數的！



＊本周策略＊



澳元：－上周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７１００，止蝕

０﹒６８００。

日圓：－本周建議候低於１２７﹒５０附近水平買入美元兌日圓，目標１３０﹒００，止蝕

１２６﹒００。

加元：－本周建議候高於１﹒３０５０沽出美元兌加元，目標１﹒２７５０，止蝕

１﹒３２００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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