《珠玉之論－陳鳳珠》內地新能源汽車產銷維持增長趨勢

《珠玉之論》中汽協公布內地４月份汽車產銷量分別按年下降４６﹒１％至１２０﹒５萬輛

及４７﹒６％至１１８﹒１萬輛，而按月亦分別減少４６﹒２％及４７﹒１％，反映４月份內地

疫情嚴峻，部分汽車或芯片廠房停產，且物流運輸受到影響，整個產業鏈供應鏈能力出現下跌，

而消費需求亦顯著減少。而今年首４個月，內地汽車產銷分別同比下降１０﹒５％至７６９萬輛

及１２﹒１％至７６９﹒１萬輛。



不過，內地４月份新能源汽車產銷仍然呈上升趨勢，分別按年增加４３﹒９％至３１﹒２萬

輛及４４﹒６％至２９﹒９萬輛，滲透率已超過２５％水平。今年首４個月的累計新能源汽車銷

量同比增加１﹒１倍至１５５﹒６萬輛。相信今年新能源汽車的需求強勁，而企業亦投放更多資

源集中發展新能源汽車，因此新能源汽車的產銷將可保持增長趨勢，而市佔率亦會進一步提升。



另外，內地車企面臨原材料價格高企的情況下，５月份或出現新一輪漲價潮，不過估計無礙

銷情。當內地疫情逐步受控後，３月至４月份的延遲消費需求將會釋放，有利於未來的零售恢復

。雖然部分車企公布的４月份銷量顯著下跌，但預期５月份內地汽車產銷或會逐步回升。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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