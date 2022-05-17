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17/05/2022 09:13

《珠玉之論－陳鳳珠》內地新能源汽車產銷維持增長趨勢

　　《珠玉之論》中汽協公布內地４月份汽車產銷量分別按年下降４６﹒１％至１２０﹒５萬輛
及４７﹒６％至１１８﹒１萬輛，而按月亦分別減少４６﹒２％及４７﹒１％，反映４月份內地
疫情嚴峻，部分汽車或芯片廠房停產，且物流運輸受到影響，整個產業鏈供應鏈能力出現下跌，
而消費需求亦顯著減少。而今年首４個月，內地汽車產銷分別同比下降１０﹒５％至７６９萬輛
及１２﹒１％至７６９﹒１萬輛。
　
　　不過，內地４月份新能源汽車產銷仍然呈上升趨勢，分別按年增加４３﹒９％至３１﹒２萬
輛及４４﹒６％至２９﹒９萬輛，滲透率已超過２５％水平。今年首４個月的累計新能源汽車銷
量同比增加１﹒１倍至１５５﹒６萬輛。相信今年新能源汽車的需求強勁，而企業亦投放更多資
源集中發展新能源汽車，因此新能源汽車的產銷將可保持增長趨勢，而市佔率亦會進一步提升。
　
　　另外，內地車企面臨原材料價格高企的情況下，５月份或出現新一輪漲價潮，不過估計無礙
銷情。當內地疫情逐步受控後，３月至４月份的延遲消費需求將會釋放，有利於未來的零售恢復
。雖然部分車企公布的４月份銷量顯著下跌，但預期５月份內地汽車產銷或會逐步回升。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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