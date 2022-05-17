《師傅教路－黃瑋傑》時代電氣經多年研發，多領域擁自主知識產權

《師傅教路》時代電氣（０３８９８）主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造、銷

售並提供相關服務，具有「器件＋系統＋整機」的產業結構，產品主要包括以軌道交通牽引變流

系統為主的軌道交通電氣裝備、軌道工程機械、通訊訊號系統等。同時還積極布局軌道交通以外

的產業，在功率半導體器件、工業變流產品、新能源汽車電驅系統、傳感器件、海工裝備等領域

開展業務。經過多年的研發積澱和技術引進吸收及自主創新，集團成為在電氣系統技術、變流及

控制技術、工業變流技術、列車控制與診斷技術、軌道工程機械技術、功率半導體技術、通訊訊

號技術、數據與智能應用技術、牽引供電技術、檢驗測試技術、深海機器人技術、新能源汽車電

驅系統技術和傳感器技術等領域擁有自主知識產權的高科技企業。



＊功率半導體擁全套自主技術，傳感器件穩居市佔第一＊



在功率半導體領域，集團建有６英寸雙極器件、８英寸ＩＧＢＴ和６英寸碳化硅的產業化基

地，擁有芯片、模塊、組件及應用的全套自主技術。其生產的全系列高可靠性ＩＧＢＴ產品打破

了軌道交通和特高壓輸電核心器件由國外企業壟斷的局面，目前正在解決中國新能源汽車、新能

源發電裝備的核心器件自主化問題。在工業變流領域，集團在礦卡電驅、空調變頻器等細分領域

處於行業領先地位，並積極拓展光伏逆變器、風電變流器等新能源裝備業務。在傳感器件領域，

集團穩居軌道交通領域國內市場佔有率第一，在新能源汽車、風電、光伏領域位居行業前列。



＊首季營收增２２％淨利潤增３１％，可於３１﹒５元買入＊



今年第一季度，集團實現營業收入２５﹒４４億元人民幣，同比增長２２﹒２９％。其中，

軌道交通裝備產品實現營業收入１７﹒７１億元，增長２﹒７９％；新興裝備產品實現營業收入

７﹒３１億元，大幅增長１３２﹒７７％。受益於新能源汽車行業高速增長，功率半導體器件收

入增長１２４﹒９９％至３﹒７５億元；受益於自主ＩＧＢＴ器件助力及量產訂單的批量交付，

新能源汽車電驅系統收入增長３０６﹒９６％至１﹒８３億元。隨著海外疫情的相對緩解以及復

工復產進程加快，海工裝備收入增長７０﹒２５％至６５００萬元。工業變流收入增長

９﹒８８％至６０００萬元。傳感器件收入增長３８４﹒８６％至４８００萬元。股東應佔淨利

潤為３﹒４億元，增長３１﹒０１％，主要由於營業收入產生的毛利潤增長所致。建議買入價

３１﹒５元，目標３５元，止蝕位３０元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票

）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

