《股壇解碼－戴名》美數據好壞參半，百勝（０９９８７）現價偏高

《股壇解碼》美國上周剛公布的ＣＰＩ和ＰＰＩ數據再度好於預期，唯有密芝根消費信心指

數出現回落，但美匯指數一度突破１０４﹒５創近年高位，鮑威爾鷹派不改令市場擔心聯儲局是

否會更積極加息，加上美國４月房屋庫存量較去年同期下跌顯示加息並沒有影響房屋市場，新增

職位增幅放緩將令市場出現滯脹擔憂，Ｐｅｌｏｔｏｎ（ＰＴＯＮ）後疫情時期開始出現巨虧，

相信Ｄｉｓｎｅｙ＋的用戶增幅超預期亦對股價無助也是同樣原因。



＊重回舊觀＊



網上報道朝鮮近日出現超過３５萬人發燒病徵，死亡個案６宗，當中一名更確診感染新冠肺

炎，市場懷疑朝鮮失守並且出現大爆發，假若朝鮮真的出現疫情大爆發，毗鄰的中國和俄羅斯會

否受病毒擴散所影響還要拭目以待，但另一邊廂的歐盟則準備撤銷航班口罩令，旅客可以在旅程

中免戴口罩，再加上零隔離要求，歐美各國基本上已回復疫情前的經營環境，頻繁的經濟活動將

加速整個歐美地區的經濟復甦，投資者可以開始留意歐洲地區的經濟走。



＊漸見曙光＊



Ｔｅｓｌａ復產並已開始付運歐洲證明上海疫情續漸受控，某程度上復工復產得到實現，但

北京疫情備受關注，加上網上傳聞理想汽車（０２０１５）爆出裁員潮，嚴重至某些部門直接被

取消和準大學畢業生在入職前被解約的困境，市場猜測是國內市場面臨收縮，對Ｔｅｓｌａ的出

口訂單並沒有太受影響，反而主攻內需的企業可能就是天堂與地獄的分別，剛公布的深圳財政收

入下滑４４％，印象中深圳已經是不太受疫情影響的城市，財政收入大幅下滑意味著經濟表現疲

弱，上海作為去年國內經濟排名首位城市，在疫情嚴重影響下估計難以維持正增長，雖然傳聞短

期內將推出汽車下鄉政策，但投資者對國內市場暫時仍以觀望為上。



＊遇弱愈弱＊



大和預測金管局在港匯弱方保證出手接貨前已有超過４００億資金流走，加上連日干預，估

計流出香港的資金已超過１０００億，政府下調今年全年經濟增長１－２％，表面上有增長比沒

有好，但考慮到通脹因素，相信最後只有面對經濟收縮的困局。熊證重貨區相當貼價，只要大市

輕微高開便盡殺熊證重倉區，投資者不可不防本周大市先高後低。



＊股票簡評＊



百勝中國（０９９８７）主要在中國大陸經營餐廳業務，旗下餐飲品牌主要以肯德基和必勝

客為主，當中大部分透過獨家經營，其餘少部分則以授權經營權經營，集團剛發布了並不理想的

２０２２年第一季度業績報告，今年百勝中國首三個月內營收約２７億美元，同比增長４％，淨

利潤略超１億美元，同比大幅下降５６％，證明後疫情時期對集團的業務幫助不大，可能是疫情

緩和後消費者開始重新外出消費，在選擇增加的情況下自然會轉投疫情中難以一嚐的美食，集團

對美團（０３６９０）按市值計價的股權投資帶來的虧損亦是盈利受影響的其中一個主因。

百勝中國在今年首季度新開設了５２２家門店，淨新增門店為３２９家，截至今年３月３１

日止，公司旗下門店總數達到１２１１７家並覆蓋全中國超過１７００個城鎮，新店主要以肯德

基和必勝客品牌為主，其中肯德基淨新增２７３家門店，必勝客淨新增８９家門店，單這兩個品

牌新增店數目便有３６２間，數字較淨新增門店為多，而公司旗下其他品牌像小肥羊和黃記煌等

等以關店止損為結局，當中有個特點是百勝中國在經營中餐方面的成績實在是差強人意，集團在

今年３月和４月份時停業或只提供外賣和外帶服務的門店顯著增加，據百勝中國的資料顯示，３

月份平均超過了１７００家門店符合上述情況，其中約４０％為暫時停業門店，４月份平均約

３０００家，其中約５０％為暫時停業門店，這些都將拖累集團的上半年業績。

集團旗下兩大旗艦品牌肯德基和必勝客在去年分別貢獻了約７０億美元和２１﹒０９億美元

的營業收入，佔百勝中國整體營收的９２％，所以肯德基和必勝客的表現將嚴重影響整體業績表

現，集團在２００９年和２０２０年把火鍋品牌小肥羊和燜鍋品牌黃記煌收歸旗下，可惜不但沒

有延續佳績，反而業績每況愈下拖累了集團整體業績，隨著眾多的國內餐飲機構擬赴港上市，集

團要突圍而出談何容易。百勝中國現價偏高，投資者宜趁高沽出待股價在２１０元以下再考慮分

段吸納。

《資深市場人士 戴名》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

