【國安立法】黎智英與壹傳媒高層被控勾結外國勢力案轉交高院審理

《經濟通通訊社１７日專訊》壹傳媒創辦人黎智英與６名前壹傳媒及蘋果日報高層，被控串

謀勾結外國勢力危害國家安全的案件，今日在西九龍裁判法院再提訊。國安法指定法官、署理總

裁判官羅德泉決定，將案件合併處理，下午繼續處理包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、《蘋果日報

》前副社長陳沛敏及前總編輯羅偉光等人的案件，而黎智英及３間被告公司的案件，會先交付高

等法院原訟庭審理，日期待定。其餘６名被告的交付程序則待處理，下午繼續。

７名被告，包括黎智英、張劍虹、陳沛敏、羅偉光、前《蘋果日報》執行總編輯林文宗、主

筆馮偉光（筆名盧峯）和主筆楊清奇（筆名李平），以及３間被告公司，即蘋果日報有限公司、

蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司，被控於２０１９年４月１日至２０２１年

６月２４日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外

機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

黎智英另外被控２項涉及勾結外國勢力的罪行。黎智英早前因涉及４宗未經批准集結案，共

被判監２０個月。目前在赤柱監獄服刑。（ｃｌ）（ｚｚ）

