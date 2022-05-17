  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2022 15:10

【國安立法】黎智英與壹傳媒高層被控勾結外國勢力案轉交高院審理

　　《經濟通通訊社１７日專訊》壹傳媒創辦人黎智英與６名前壹傳媒及蘋果日報高層，被控串
謀勾結外國勢力危害國家安全的案件，今日在西九龍裁判法院再提訊。國安法指定法官、署理總
裁判官羅德泉決定，將案件合併處理，下午繼續處理包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、《蘋果日報
》前副社長陳沛敏及前總編輯羅偉光等人的案件，而黎智英及３間被告公司的案件，會先交付高
等法院原訟庭審理，日期待定。其餘６名被告的交付程序則待處理，下午繼續。
　　７名被告，包括黎智英、張劍虹、陳沛敏、羅偉光、前《蘋果日報》執行總編輯林文宗、主
筆馮偉光（筆名盧峯）和主筆楊清奇（筆名李平），以及３間被告公司，即蘋果日報有限公司、
蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司，被控於２０１９年４月１日至２０２１年
６月２４日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外
機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。
　　黎智英另外被控２項涉及勾結外國勢力的罪行。黎智英早前因涉及４宗未經批准集結案，共
被判監２０個月。目前在赤柱監獄服刑。（ｃｌ）（ｚｚ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/05/2022
【QQ前景】騰訊業務轉型難改增長放緩勢頭？　績前眼看手勿動？
財經熱話17/05/2022
【成敗也摩通】科技股急升　摩通也轉軚　至緊跟得快？
FOCUS17/05/2022
【FOCUS】能源制裁「照妖鏡」　歐洲處境愈見尷尬
財經熱話17/05/2022
《午市前瞻》專家質疑摩通對科技股看法 料中央不會就此放寬監管
財經熱話17/05/2022
【京東業績】京東集團績前曾漲逾半成　業績值得博？
大行報告17/05/2022
【大行炒D乜】轉軚要夠快？！摩通升ATM評級及目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金