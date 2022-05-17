【新冠肺炎】本港新增３２８宗確診，包括３９宗輸入個案

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
３２８宗新冠肺炎確診個案，包括１６６宗經核酸檢測確診的病例，以及１６２宗快速檢測呈陽
性的個案。新增個案中包括３９宗輸入病例。另外，並無新增患者死亡個案。（ｃｌ）
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