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17/05/2022 16:20

【香港政情】邱騰華明赴泰國出席亞太經合組織貿易部長會議

　　《經濟通通訊社１７日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華明晚（１８日）離港前赴泰國曼
谷，出席５月２１日至２２日舉行的亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）貿易部長會議。他將
於星期日（２２日）晚上返港。在他離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理商務及經
濟發展局局長職務。
　　２０２２年亞太經合組織以「開放．聯繫．均衡」為主題，集中討論三個重點，包括開放貿
易和投資予各方機遇；恢復全方位的互聯互通；以及促進全面的均衡、可持續和包容發展。
　　邱騰華將與其他成員經濟體的貿易部長一同參與題為「支持多邊貿易制度」及「在疫下生活
及疫後時代」的討論環節。他亦會出席貿易部長與亞太經合組織商貿諮詢理事會的公私營對話環
節，就建設亞太自由貿易區進行討論。
　　邱騰華除出席亞太經合組織會議外，亦會與其他貿易部長舉行雙邊會談，就共同關心的議題
交流意見。
　　在逗留曼谷期間，邱騰華將會晤泰國政府高層官員及商界人士，介紹香港最新的經貿情況。
他亦會出席由香港駐曼谷經濟貿易辦事處舉辦的香港特別行政區成立２５周年慶祝活動。
（ｃｌ）

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