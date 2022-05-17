【外圍經濟】美國紐約州製造業活動３個月內第２次收縮

《經濟通通訊社１７日專訊》美國紐約州製造業活動５月意外收縮，為３個月內第２次，其

中訂單和付運均下跌。

紐約聯邦儲備銀行周一（１６日）公布的５月份紐約州製造業指數下跌３６﹒２點，至負

１１﹒６點；其中新訂單指數下跌３３﹒９點，至負８﹒８點；付運指數急跌４９﹒９點，至負

１５﹒４點。（ａｌ）

