【企業盈警】創陞控股（０２６８０）料全年虧損２２５０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》創陞控股（０２６８０）公布，預期於截至２月２９日止年度

虧損約２２５０萬元，而截至去年２月２８日止年度溢利則約２３８萬元。

該集團指，預期由盈轉虧主因收益總額減少約６０％，而此乃由於企業融資顧問服務以及配

售及包銷服務的收益因ＣＯＶＩＤ－１９疫情於香港零星爆發，令所承接首次公開發售保薦項目

的進度有所延遲而有所減少所致。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

