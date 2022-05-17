碧桂園（０２００７）計劃發一期公司債券，籌最高５億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園（０２００７）公布，注意到有媒體報道指其將發行人
民幣債券，而全資附屬公司碧桂園地產集團作為發行人擬於短期內向專業投資者公開發行一期面
值不超過５億元人民幣的國內公司債券，公司債券的發行仍只在計劃階段，債券發行不一定能落
實進行或最終能順利完成。
該集團指，注意到股價昨天上升，經查詢後確認，並不知悉導致股份價格波動任何原因，或
須予披露的任何內幕消息。（ｗｈ）
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