【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒２億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開２３２點，報２０１３１點。最高升
２７４點報２０１７３點，最低跌１３３點報１９７６４點。恒指收報１９９５０點，升５１點
或０﹒２６％。
按額度計算，北水全日淨流入３０﹒２億元人民幣，減少３３﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、長城汽車（０２３３３）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、比亞迪股份
（０１２１１）。
主板成交９３０﹒１５億元減少２０﹒３％。其中港股通成交２３１﹒５億元，佔總成交
２４﹒９％。
＊內地昨日（１６日）起調升汽、柴油價＊
國家發改委公布，自２０２２年５月１６日２４時起，內地汽、柴油價格（標準品）每噸分
別提高２８５元（人民幣．下同）和２７０元。今年以來的９次成品油調價「８漲１跌０擱淺」
。
中國海洋石油升０﹒１９％報１０﹒６８元，北水淨買入５﹒５億元；美團跌２﹒４５％報
１６３﹒５元，北水淨買入４﹒７億元；長城汽車升３﹒０６％報１１﹒４４元，北水淨買入
２﹒８億元。
騰訊控股跌１﹒２４％報３５０元，北水淨賣出３﹒１億元；中芯國際跌２﹒１３％報
１５﹒６４元，北水淨賣出６９００萬元；比亞迪股份升０﹒１７％報２３７﹒６元，北水淨賣
出５８００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒４８
美團 （０３６９０） ４﹒７１
長城汽車 （０２３３３） ２﹒８１
招商銀行 （０３９６８） １﹒７９
藥明生物 （０２２６９） １﹒７５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒１１
中芯國際 （００９８１） －０﹒６９
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒５８
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