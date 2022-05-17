【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒２億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開２３２點，報２０１３１點。最高升

２７４點報２０１７３點，最低跌１３３點報１９７６４點。恒指收報１９９５０點，升５１點

或０﹒２６％。

按額度計算，北水全日淨流入３０﹒２億元人民幣，減少３３﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、長城汽車（０２３３３）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、比亞迪股份

（０１２１１）。

主板成交９３０﹒１５億元減少２０﹒３％。其中港股通成交２３１﹒５億元，佔總成交

２４﹒９％。



＊內地昨日（１６日）起調升汽、柴油價＊



國家發改委公布，自２０２２年５月１６日２４時起，內地汽、柴油價格（標準品）每噸分

別提高２８５元（人民幣．下同）和２７０元。今年以來的９次成品油調價「８漲１跌０擱淺」

。

中國海洋石油升０﹒１９％報１０﹒６８元，北水淨買入５﹒５億元；美團跌２﹒４５％報

１６３﹒５元，北水淨買入４﹒７億元；長城汽車升３﹒０６％報１１﹒４４元，北水淨買入

２﹒８億元。

騰訊控股跌１﹒２４％報３５０元，北水淨賣出３﹒１億元；中芯國際跌２﹒１３％報

１５﹒６４元，北水淨賣出６９００萬元；比亞迪股份升０﹒１７％報２３７﹒６元，北水淨賣

出５８００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒４８

美團 （０３６９０） ４﹒７１

長城汽車 （０２３３３） ２﹒８１

招商銀行 （０３９６８） １﹒７９

藥明生物 （０２２６９） １﹒７５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒１１

中芯國際 （００９８１） －０﹒６９

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒５８

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