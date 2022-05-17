【新冠肺炎】全球疫情簡訊：歐盟取消航班口罩令，日允旅行團入境

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

５２３，３４３，９３６人，每日新增確診人數１，９８９，４２２人，歐盟即日起取消在機場

和飛機上強制佩戴醫用口罩的建議；日本擬推行「測試旅遊」計劃，本月允許來自美國、澳洲、

泰國、新加坡的已接種３劑疫苗，並擁有醫療保險的旅客，以小型旅行團的方式入境。

治癒人數４９３，３２９，４６９人，死亡６，２９０，８２６人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４３１２５３７０ １５６９ ４２５８４７１０ ５２４２６０

韓國 １７８３０４２９ ３５０７２ １７１７０８７２ ２３７７１

土耳其 １５０５５５７６ １２５４ １４９５３７８６ ９８９０４

日本 ８４００１０２ ２６３３４ ８０１６１５７ ３０１０２

伊朗 ７２２８４３４ ３８３ ７０２２９１１ １４１２３２

印尼 ６０５０９５８ １８２ ５８８９７９７ １５６４６４

馬來西亞 ４４７９８０９ １６９７ ４４１３３１０ ３５６２０

泰國 ４３８２９７７ ３８９３ ４２９００９０ ２９５５３

菲律賓 ３６８８２９２ ３７０ ３６２５１４６ ６０４５８

伊拉克 ２３２６５７７ １１９ ２３００１０４ ２５２１６

孟加拉國 １９５３０４９ ３７ １８９９６３９ ２９１２７

巴基斯坦 １５２９４０３ ５２ １４９４１４１ ３０３７８

新加坡 １２４５００７ ２１２３ １１６９８８３ １３６６

中國台灣 ８９６０５９ ６５８０２ ７５８３２ １１３５

沙特阿拉伯 ７５９８５６ ６３０ ７４４３２７ ９１１８

中國內地 ２２２１３０ １７５ ２１１５５７ ５２１４

歐洲

法國 ２９１８９５８２ ５９３６ ２８２６７９３５ １４７４７８

德國 ２５８０９６６４ ２９３９４ ２４１５５９００ １３８００７

英國 ２２２０３７９９ ４３９９４ ２１７３４１８６ １７７４１０

俄羅斯 １８２６４８３６ － １７６５２５５８ ３７７７５９

意大利 １７０７１６４９ １３７７６ １５９２３９３５ １６５３４６

西班牙 １２１２７１２２ － １１５４８０８９ １０５４４４

美洲

美國 ８４３５７６０７ １２６７７８ ８１３２７１３１ １０２６８９９

巴西 ３０７０１９００ １３５１０ ２９７２４６８２ ６６５０５６

阿根廷 ９１３５３０８ － ８８９５９９９ １２８７７６

墨西哥 ５７５２４４１ ６７８９ ５０５０４２０ ３２４６１７

加拿大 ３８２５９０１ ２９９１ ３５０３００５ ４０２６５

智利 ３６０９３３８ ３８１６ ３４７０９０１ ５７７２５

非洲

南非 ３８９４７４５ ２９５２ ３７１３７９７ １００７７１

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １３７７１０３７１ １５９９７９４ １２２０５６４８７ １６０８７４２

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