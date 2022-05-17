《日入而息》政府增設三副司長及兩個政策局，社距措施周四放寬

《今天重點》
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政府架構重組方案出爐，增設三副司長及兩個政策局；李家超表示設兩個房屋土地工作組由財政
司司長督導
林鄭月娥稱第二階段社距措施周四放寬，堂食至午夜１２時；林鄭月娥稱與內地通關仍為首要目
標，將堅持推進疫苗接種
京東物流（０２６１８）首季經調整虧損收窄至７﹒９８億元人幣，收入增２２％
本港新增３２８宗確診，包括３９宗輸入個案；東涌譚仔雲南米線３人確診，御善私房菜再多９
人感染
據報劉鶴出席政協數字經濟專題協商會，將發表講話
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《即日市況》
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恒指全日高收６５２點報２０６０２，科指高收２３３點報４２７２
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《深滬股市》
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滬綜指升０﹒６５％三千一前止步，電動車全面開跑
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《美元匯價》
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建議１﹒０４３０買入歐元賣出美元
歐元最新報１﹒０４７６╱８０，日圓最新報１２９﹒３０╱３１
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《公司資訊》
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北方礦業（００４３３）被頒令清盤，繼續暫停買賣
中移動香港推出企業智能解決方案服務ｉＳｏｌｕｔｉｏｎｓ
花旗中國表示停止全球速匯通服務是針對個人客戶的全球調整
新世界（０００１７）１１ ＳＫＩＥＳ寫字樓出租近半，料７月起入伙
大摩料美團（０３６９０）首季虧損４４億人幣，目標２４０元籲增持
聯交所批評華建控股（００４７９）主席柯俊翔及執行董事付道丁
中國生物製藥（０１１７７）指受託人進一步購買１０００萬股股份
北控城市資源（０３７１８）中標深圳龍崗區項目，涉８﹒９億人幣
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《國企紅籌》
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順豐同城（０９６９９）提名韓鎏及黃靜為非執董及獨立非執董
重慶機電（０２７２２）續簽重慶康明斯合資合同
濱海投資（０２８８６）控股股東全部股份被轉讓予渤海國資
中集安瑞科（０３８９９）通過內地首批ＬＰＧ帶泵車三新評審
復宏漢霖（０２６９６）指藥品漢曲優擴大製劑規模等申請獲批
鮮馳達（０１１７５）提名委員會職位仍空缺，未遵守上市規則規定
東方證券（０３９５８）發行３億美元３﹒５％票據
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《神州民企》
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王傳福稱比亞迪（０１２１１）將負責騰勢品牌的戰略規劃
赤子城科技（０９９１１）主席全資控股公司增持十萬股
理想汽車（０２０１５）成立智動科技公司，註冊資本１億人幣
朗詩地產（００１０６）附屬出售南京鑫貝盛投資管理全部股權，涉８５５０萬人幣
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《中國要聞》
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深圳計劃３年內培育８０個公辦教育集團，禁止掛勾地產
上海電信推出「雲寬帶」，與商湯等簽署合作協議
據報劉鶴出席政協數字經濟專題協商會，將發表講話
財政部料全年新增的增值稅留抵退稅約１﹒５萬億元
溫嘉煒稱疫情衝擊內需，今年經濟增長料降至４﹒３％
陳茂波稱逾２０機構有興趣使用大灣區金融科技測試工具
發改委表示採取措施助外企克服疫情影響，實現復工復產；表示涉嫌哄抬煤炭價格將移送有關部
門查處；表示打擊囤積居奇，做好大宗商品保供穩價工作；表示經濟新下行壓力加大，但相信很
快回歸正軌；表示已發１﹒４萬億專項債，４月審批８固投項目
廣州計劃２０２６年上市高新技術企業倍增至１８０家
全國政協今日召開專題會，推動數字經濟持續健康發展
上海全市１６個區已全部實現社會面清零；上海１６個重大項目已復工，第二批白名單正在審核
上海５月以來發放出口原產地簽證數量環比增逾三成
上海４月汽車實際銷售為零，經銷商資金鏈現斷裂風險
廣州城投集團１－４月完成投資逾１３０億，聚焦科創等
內地４月全社會用電量同比降１﹒３％
王春英表示４月貨物貿易跨境收支順差按年增２﹒８倍；外匯局王春英指人幣對一籃子貨幣保持
基本穩定
外交部指人民幣特別提款權權重升，助升儲備貨幣地位
上交所表示債券ＥＴＦ可作為質押券參與協議回購業務
法外貿銀行指人幣貶值趨勢或持續，未見人行明顯干預
上海６人加價倒賣離滬火車票被抓
銀保監表示 金融穩定保障基金首批６４６億資金籌集到位
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒９８％，傳台積電擬加價５％－８％
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《其他消息》
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基金公會倡取消互認安排下銷售規模和轉授管理職能等規定
機管局表示三跑完成校驗料今年啟用，冀航班三年內回復至疫前水平
科大校長遴選委員會完成全球招聘，將推薦１名候選人
記協下月舉行會員大會，投票降低解散門檻
６１２基金陳日君被捕，林鄭月娥稱事件不涉及個人感情
黎智英與壹傳媒高層被控勾結外國勢力案轉交高院審理
深股通額度全日用４６﹒２億元；滬股通額度全日用逾５０億元，外資淨流入５９﹒６億元
摩通亞太區ＣＥＯ表示在華總體戰略不變，香港仍是地區總部
邱騰華明赴泰國出席亞太經合組織貿易部長會議
英國首季失業率降至３﹒７％的逾４８年新低
金管局指港元隔夜平均指數掛勾債券超額認購１﹒８５倍
總商會表示候任特首應優先處理免檢疫通關、挽留人才等工作
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《俄烏開戰》
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俄烏戰爭前景難料，麥當勞宣布退出俄羅斯市場
美國參議院料最快周三通過４００億美元援烏法案
美國擬加強處罰違反針對中俄等國出口管制的企業
俄羅斯經常帳戶盈餘創新高，料全年ＧＤＰ收縮１０％
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《特區新班子》
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林鄭月娥稱行會將討論架構重組，有信心今日可通過
消息指行會通過架構重組方案，擬增設３個副司長
李家超表示將增設三名副司長，另新設兩個政策局
李家超表示設兩個房屋土地工作組由財政司司長督導
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《新冠肺炎》
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ＤＳＥ竹篙灣考試專用房間退場，累計４８名考生使用
內地報首例ＯｍｉｃｒｏｎＢＡ﹒２﹒１２﹒１變異株
全國昨新增本土陽性個案不足千一宗，上海新增一死
北京新增４３例確診，公交票務系統與健康寶「打通」
北韓單日新增近２７萬宗發熱病例，新增６人死亡
台灣增６﹒５萬宗確診，軍校、軍艦爆疫多名軍官確診
朝安醫學遭質疑核酸檢測資格，朝陽衛健委：質評合格
林鄭月娥稱第二階段社距措施周四放寬，堂食至午夜１２時
林鄭月娥稱與內地通關仍為首要目標，將堅持推進疫苗接種
６６歲婦打復必泰後亡，疫苗保障基金首賠２００萬元
港府表示第三階段疫苗通行證月底實施，呼籲市民打針
許樹昌相信港府不同意豁免６０歲以下疫苗通行證
本港新增３２８宗確診，包括３９宗輸入個案
傳北韓飛機赴華運防疫物資，中國外交部指不掌握情況
東涌譚仔雲南米線３人確診，御善私房菜再多９人感染
北京新增本土４０例，豐台區對部分區域實行臨時管控
據報中國民航局擬對內地航空公司補貼最高５０億人幣
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