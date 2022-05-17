《日入而息》政府增設三副司長及兩個政策局，社距措施周四放寬

《今天重點》

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政府架構重組方案出爐，增設三副司長及兩個政策局；李家超表示設兩個房屋土地工作組由財政

司司長督導

林鄭月娥稱第二階段社距措施周四放寬，堂食至午夜１２時；林鄭月娥稱與內地通關仍為首要目

標，將堅持推進疫苗接種

京東物流（０２６１８）首季經調整虧損收窄至７﹒９８億元人幣，收入增２２％

本港新增３２８宗確診，包括３９宗輸入個案；東涌譚仔雲南米線３人確診，御善私房菜再多９

人感染

據報劉鶴出席政協數字經濟專題協商會，將發表講話

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《即日市況》

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恒指全日高收６５２點報２０６０２，科指高收２３３點報４２７２

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《深滬股市》

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滬綜指升０﹒６５％三千一前止步，電動車全面開跑

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《美元匯價》

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建議１﹒０４３０買入歐元賣出美元

歐元最新報１﹒０４７６╱８０，日圓最新報１２９﹒３０╱３１

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《公司資訊》

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北方礦業（００４３３）被頒令清盤，繼續暫停買賣

中移動香港推出企業智能解決方案服務ｉＳｏｌｕｔｉｏｎｓ

花旗中國表示停止全球速匯通服務是針對個人客戶的全球調整

新世界（０００１７）１１ ＳＫＩＥＳ寫字樓出租近半，料７月起入伙

大摩料美團（０３６９０）首季虧損４４億人幣，目標２４０元籲增持

聯交所批評華建控股（００４７９）主席柯俊翔及執行董事付道丁

中國生物製藥（０１１７７）指受託人進一步購買１０００萬股股份

北控城市資源（０３７１８）中標深圳龍崗區項目，涉８﹒９億人幣

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《國企紅籌》

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順豐同城（０９６９９）提名韓鎏及黃靜為非執董及獨立非執董

重慶機電（０２７２２）續簽重慶康明斯合資合同

濱海投資（０２８８６）控股股東全部股份被轉讓予渤海國資

中集安瑞科（０３８９９）通過內地首批ＬＰＧ帶泵車三新評審

復宏漢霖（０２６９６）指藥品漢曲優擴大製劑規模等申請獲批

鮮馳達（０１１７５）提名委員會職位仍空缺，未遵守上市規則規定

東方證券（０３９５８）發行３億美元３﹒５％票據

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《神州民企》

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王傳福稱比亞迪（０１２１１）將負責騰勢品牌的戰略規劃

赤子城科技（０９９１１）主席全資控股公司增持十萬股

理想汽車（０２０１５）成立智動科技公司，註冊資本１億人幣

朗詩地產（００１０６）附屬出售南京鑫貝盛投資管理全部股權，涉８５５０萬人幣

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《中國要聞》

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深圳計劃３年內培育８０個公辦教育集團，禁止掛勾地產

上海電信推出「雲寬帶」，與商湯等簽署合作協議

據報劉鶴出席政協數字經濟專題協商會，將發表講話

財政部料全年新增的增值稅留抵退稅約１﹒５萬億元

溫嘉煒稱疫情衝擊內需，今年經濟增長料降至４﹒３％

陳茂波稱逾２０機構有興趣使用大灣區金融科技測試工具

發改委表示採取措施助外企克服疫情影響，實現復工復產；表示涉嫌哄抬煤炭價格將移送有關部

門查處；表示打擊囤積居奇，做好大宗商品保供穩價工作；表示經濟新下行壓力加大，但相信很

快回歸正軌；表示已發１﹒４萬億專項債，４月審批８固投項目

廣州計劃２０２６年上市高新技術企業倍增至１８０家

全國政協今日召開專題會，推動數字經濟持續健康發展

上海全市１６個區已全部實現社會面清零；上海１６個重大項目已復工，第二批白名單正在審核

上海５月以來發放出口原產地簽證數量環比增逾三成

上海４月汽車實際銷售為零，經銷商資金鏈現斷裂風險

廣州城投集團１－４月完成投資逾１３０億，聚焦科創等

內地４月全社會用電量同比降１﹒３％

王春英表示４月貨物貿易跨境收支順差按年增２﹒８倍；外匯局王春英指人幣對一籃子貨幣保持

基本穩定

外交部指人民幣特別提款權權重升，助升儲備貨幣地位

上交所表示債券ＥＴＦ可作為質押券參與協議回購業務

法外貿銀行指人幣貶值趨勢或持續，未見人行明顯干預

上海６人加價倒賣離滬火車票被抓

銀保監表示 金融穩定保障基金首批６４６億資金籌集到位

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９８％，傳台積電擬加價５％－８％

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《其他消息》

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基金公會倡取消互認安排下銷售規模和轉授管理職能等規定

機管局表示三跑完成校驗料今年啟用，冀航班三年內回復至疫前水平

科大校長遴選委員會完成全球招聘，將推薦１名候選人

記協下月舉行會員大會，投票降低解散門檻

６１２基金陳日君被捕，林鄭月娥稱事件不涉及個人感情

黎智英與壹傳媒高層被控勾結外國勢力案轉交高院審理

深股通額度全日用４６﹒２億元；滬股通額度全日用逾５０億元，外資淨流入５９﹒６億元

摩通亞太區ＣＥＯ表示在華總體戰略不變，香港仍是地區總部

邱騰華明赴泰國出席亞太經合組織貿易部長會議

英國首季失業率降至３﹒７％的逾４８年新低

金管局指港元隔夜平均指數掛勾債券超額認購１﹒８５倍

總商會表示候任特首應優先處理免檢疫通關、挽留人才等工作

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《俄烏開戰》

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俄烏戰爭前景難料，麥當勞宣布退出俄羅斯市場

美國參議院料最快周三通過４００億美元援烏法案

美國擬加強處罰違反針對中俄等國出口管制的企業

俄羅斯經常帳戶盈餘創新高，料全年ＧＤＰ收縮１０％

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《特區新班子》

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林鄭月娥稱行會將討論架構重組，有信心今日可通過

消息指行會通過架構重組方案，擬增設３個副司長

李家超表示將增設三名副司長，另新設兩個政策局

李家超表示設兩個房屋土地工作組由財政司司長督導

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《新冠肺炎》

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ＤＳＥ竹篙灣考試專用房間退場，累計４８名考生使用

內地報首例ＯｍｉｃｒｏｎＢＡ﹒２﹒１２﹒１變異株

全國昨新增本土陽性個案不足千一宗，上海新增一死

北京新增４３例確診，公交票務系統與健康寶「打通」

北韓單日新增近２７萬宗發熱病例，新增６人死亡

台灣增６﹒５萬宗確診，軍校、軍艦爆疫多名軍官確診

朝安醫學遭質疑核酸檢測資格，朝陽衛健委：質評合格

林鄭月娥稱第二階段社距措施周四放寬，堂食至午夜１２時

林鄭月娥稱與內地通關仍為首要目標，將堅持推進疫苗接種

６６歲婦打復必泰後亡，疫苗保障基金首賠２００萬元

港府表示第三階段疫苗通行證月底實施，呼籲市民打針

許樹昌相信港府不同意豁免６０歲以下疫苗通行證

本港新增３２８宗確診，包括３９宗輸入個案

傳北韓飛機赴華運防疫物資，中國外交部指不掌握情況

東涌譚仔雲南米線３人確診，御善私房菜再多９人感染

北京新增本土４０例，豐台區對部分區域實行臨時管控

據報中國民航局擬對內地航空公司補貼最高５０億人幣

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