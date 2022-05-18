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即市新聞

18/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應低估港股的再升動力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。等了這麼久，昨天（１７日）投資者終於等到港股好友大戶發力進攻。觀乎升
市獲得顯著增加的成交量配合，本欄認為不應低估大市的再升動力。若大膽假設（３）浪已經展
開，港股應有可觀的再升幅度；若將止蝕位放於（ｉｉ）浪終點之下，入市造好的值博率應夠吸
引。
　　當然，於升浪發展途中，投資者須將止蝕位╱止賺位逐步上移，才可繼續看持貨目標。須注
意的，（ｉｉｉ）浪正在運行中只屬於大市無力再跌後筆者的大膽假設，這個數浪方式不一定會
成為事實。然而，若真的屬實，（３）浪的升幅可達（１）浪的１﹒６１８倍。最令筆者的應市
信心增強者，為昨天ＷＢＩ分析系統發出了中長線入市增持現貨的指示。雖然這不能保證港股大
市可明顯再升，仍反映後市大跌的機會已經減弱，淡友應會逐步撤退。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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