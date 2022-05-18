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即市新聞

18/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》科技汽車股發威

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：２８；下跌板塊：５。

　　至４：３０收，上升板塊：２９；下跌板塊：４。

　　前市恒指收：１９９５０﹒２１。

　　昨市恒指收：２０６０２﹒５２，升６５２﹒３１。

　　前市期指收：１９９２４。

　　昨市期指收：２０５７６，升６５１。

　　前市低水：２６；昨市低水：２８。

　　前市大市成交：９３０﹒１５億元。

　　昨市大市成交：１２４１﹒３６５億元，增３１１﹒２億元。

　　前市期指成交：８５３２６張。

　　昨市期指成交：９８７１２張，增１３３８６張。

　　昨市科技股向好，是因為市場對摩根大通周前「誤」判一些大型科技股的投資評級，日前糾
正了，該批股份就出現報復式反彈╱回升。３月１５日的低位可能是今時港股的短期低位了。

　　阿爺要撐經濟，不太重視房，但仍重視汽車。一句汽車下鄉，便拉扯了汽車板塊昨升逾４％
，據首位。

　　恒指再上兩萬點，亦已企日線圖保歷加通道中軸，升勢應有餘未盡，有望上試２１２５０區
。該位亦為現時保歷加通道上軸，初試，應有一定阻力。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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