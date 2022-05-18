《專家之言－何志銘》大市急升成交未配合，恐再急插小心為上

《專家之言》昨（１７日）港股高開２４３點報２０１９３點，隨後持續走高，盤中阿里

（０９９８８）、美團（０３６９０）雙雙造好、舜宇（０２３８２）彈逾一成，車類板塊亦是

升市的另一主角。午後升幅擴大，曾升６７６點一度高見２０６２６點，主板股票的升跌比率為

２９比１２，上升股份１２２９隻，恒指成分股５８隻股份上升，下跌股份５隻，升跌比率為

８８比７，恒指收報２０６０２點，升６５２點或升３﹒２７％，惜全日主板成交只得

１２４１﹒３７億元。國企指數報７０７６點，升２５０點或升３﹒６７％。恒生科技指數報

４２７２點，升２３３點或升５﹒７８％。滬、深港通南下交易分別淨流入１３﹒９２億及

４０﹒２４億元人民幣。



＊全球股市或現大規模走資，美儲局再猛加息港息定跟升＊



後市方面，大市雖重上２０５００點以上收，惜成交細未能配合，小心彈完又來急插過，按

目前市況而言，未見有明顯改善，且見近期全球股市出現大規模走資跡象，再加上美聯儲局今年

餘下時間，很大機會再加息１﹒７５厘，由於我們在聯繫匯率制度下，故估計港元拆息及按揭利

率定會跟升，對股市定有影響。故部署上建議有利潤者先行計數只留二成相對較佳。

《獨立股評人 何志銘》



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