《盤後部署》劉鶴言論難撐科技股，市場觀望騰訊料３３０元有支持

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日中美官員輪流發聲撐市，先有國務院副總理劉鶴於有關數

字經濟會議上，表明要支持平台及民營經濟持續健康發展；隨後又有美國聯儲局主席鮑威爾重申

，加息半厘於現時經濟預期是合適的。港股受惠今早高開，惟劉鶴言論未提及任何實際措施，科

技股全日買興不足，表現偏軟，最終阿里（０９９８８）跌０﹒６１％，報９０元；騰訊

（００７００）跌０﹒７６％，報３６５﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒９８％，報１７２

元。另外京東（０９６１８）本年首季業績好壞參半，股價低見２０５﹒２後稍有支持，全日收

報２１２﹒４元，跌１﹒１２％。

另外，據報汽車下鄉政策有望於６月初出台，鼓勵車型為１５萬人民幣以內的汽車（含燃油

車及新能源汽車），每架車補貼範圍或在３０００至５０００人民幣。汽車相關股份表現較好；

全日比亞迪（０１２１１）升２﹒４４％，報２６０﹒２元；吉利（００１７５）升０﹒８８％

，報１３﹒７６元；雅迪（０１５８５）升６﹒６８％，報１３﹒４２元。

內媒報道天津、蘇州部分銀行，今起首套房利率最低降至４﹒４％，與早前人行公布下調首

套房利率一致。內房股午後有買盤流入，其後好淡爭持下回吐升幅；龍湖（００９６０）升

２﹒２１％，報３９﹒３元；碧桂園（０２００７）升０﹒６２％，報４﹒８６元；潤地

（０１１０９）升１﹒６％，報３４﹒９５元。

最終恒指收報２０６４４，升４１點或升０﹒２０％，主板成交１１２６﹒７６億元。國企

指數報７０８９，升１２點或升０﹒１８％。恒生科技指數報４２６０，跌１２點或跌

０﹒２９％。

Ａ股偏軟；上證綜合指數報３０８５，跌７點或跌０﹒２５％，成交３３８８﹒４９億元人

民幣。深證成份指數報１１２０８，跌２２點或跌０﹒２０％，成交４３１４﹒９５億元人民幣

。



＊料恒指２０９００遇阻＊



國務院副總理再度發聲支持平台經濟，雖然是利好消息，但未有實際措施下市場反應較為冷

淡，加上京東首季業績偏弱，其餘科技股首季業績預期轉淡，故今日整體科技股表現較差，拖累

大市表現。技術走勢上，恒指今日跌至接近二十天線後反彈近３００點，而且ＭＡＣＤ正差距維

持擴闊，走勢上有利後市。但須留意上日恒指牛證重貨區位於２０９００點，該位亦是目前五十

天線所在位置，未有更大利好消息下升勢將受考驗。



＊騰訊業績或遜預期，最差料３３０元有支持＊



恒指今日尾盤拗腰收升，其中一大助力為今日公布業績的騰訊尾盤拉升所帶動。騰訊今日主

動買沽比率為５０比５０，但大戶略為緊手，大戶主動買沽為４７比５３，而且淨流入較上日大

減超過１５億元至只有逾７８２８萬元，反映資金偏向觀望遠態度。

此前市場對騰訊首季業績毫無期望，故無期望下亦較小機會出現期望落空。日線圖上，騰訊

於近一個月時間可見於３３０元水平出現支持，預期騰訊即使業績偏軟，只要不出現大遜預期情

況，亦較細機會跌穿３３０元支持水平。展望次季，中央４月已恢復遊戲版號審批，遊戲市場有

望於中央穩定經濟方針下逐步恢復，故中長線於支持位附近部署亦合適。（ｈｃ）

