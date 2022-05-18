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18/05/2022 16:59

《盤後部署》劉鶴言論難撐科技股，市場觀望騰訊料３３０元有支持

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨日中美官員輪流發聲撐市，先有國務院副總理劉鶴於有關數
字經濟會議上，表明要支持平台及民營經濟持續健康發展；隨後又有美國聯儲局主席鮑威爾重申
，加息半厘於現時經濟預期是合適的。港股受惠今早高開，惟劉鶴言論未提及任何實際措施，科
技股全日買興不足，表現偏軟，最終阿里（０９９８８）跌０﹒６１％，報９０元；騰訊
（００７００）跌０﹒７６％，報３６５﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒９８％，報１７２
元。另外京東（０９６１８）本年首季業績好壞參半，股價低見２０５﹒２後稍有支持，全日收
報２１２﹒４元，跌１﹒１２％。
　　另外，據報汽車下鄉政策有望於６月初出台，鼓勵車型為１５萬人民幣以內的汽車（含燃油
車及新能源汽車），每架車補貼範圍或在３０００至５０００人民幣。汽車相關股份表現較好；
全日比亞迪（０１２１１）升２﹒４４％，報２６０﹒２元；吉利（００１７５）升０﹒８８％
，報１３﹒７６元；雅迪（０１５８５）升６﹒６８％，報１３﹒４２元。
　　內媒報道天津、蘇州部分銀行，今起首套房利率最低降至４﹒４％，與早前人行公布下調首
套房利率一致。內房股午後有買盤流入，其後好淡爭持下回吐升幅；龍湖（００９６０）升
２﹒２１％，報３９﹒３元；碧桂園（０２００７）升０﹒６２％，報４﹒８６元；潤地
（０１１０９）升１﹒６％，報３４﹒９５元。
　　最終恒指收報２０６４４，升４１點或升０﹒２０％，主板成交１１２６﹒７６億元。國企
指數報７０８９，升１２點或升０﹒１８％。恒生科技指數報４２６０，跌１２點或跌
０﹒２９％。
　　Ａ股偏軟；上證綜合指數報３０８５，跌７點或跌０﹒２５％，成交３３８８﹒４９億元人
民幣。深證成份指數報１１２０８，跌２２點或跌０﹒２０％，成交４３１４﹒９５億元人民幣

　
＊料恒指２０９００遇阻＊
　
　　國務院副總理再度發聲支持平台經濟，雖然是利好消息，但未有實際措施下市場反應較為冷
淡，加上京東首季業績偏弱，其餘科技股首季業績預期轉淡，故今日整體科技股表現較差，拖累
大市表現。技術走勢上，恒指今日跌至接近二十天線後反彈近３００點，而且ＭＡＣＤ正差距維
持擴闊，走勢上有利後市。但須留意上日恒指牛證重貨區位於２０９００點，該位亦是目前五十
天線所在位置，未有更大利好消息下升勢將受考驗。
　
＊騰訊業績或遜預期，最差料３３０元有支持＊
　
　　恒指今日尾盤拗腰收升，其中一大助力為今日公布業績的騰訊尾盤拉升所帶動。騰訊今日主
動買沽比率為５０比５０，但大戶略為緊手，大戶主動買沽為４７比５３，而且淨流入較上日大
減超過１５億元至只有逾７８２８萬元，反映資金偏向觀望遠態度。
　　此前市場對騰訊首季業績毫無期望，故無期望下亦較小機會出現期望落空。日線圖上，騰訊
於近一個月時間可見於３３０元水平出現支持，預期騰訊即使業績偏軟，只要不出現大遜預期情
況，亦較細機會跌穿３３０元支持水平。展望次季，中央４月已恢復遊戲版號審批，遊戲市場有
望於中央穩定經濟方針下逐步恢復，故中長線於支持位附近部署亦合適。（ｈｃ）

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