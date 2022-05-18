【外圍經濟】日本首季ＧＤＰ按年萎縮１％，經濟前景仍然低迷

《經濟通通訊社１８日專訊》日本內閣府周三發表的數據顯示，截至３月的日本首季ＧＤＰ

按季收縮０﹒２％，按年則收縮１％，但未如經濟學家此前預測的收縮１﹒８％舨差。

新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ導致在去年底復甦的日本經濟再度陷入萎縮。供應鏈問題和進

口物價飆升，影響企業和民生、整體貿易惡化，以及消費支出停滯。俄羅斯入侵烏克蘭和日圓貶

值至２０年低點，又令日本經濟前景蒙上陰影。（ｊｆ）

