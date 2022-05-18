  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2022 10:48

Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ沽空富途虧損４０億美元，要求調查大摩

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，早前因欺詐及操縱市場指控被捕的美國對沖基金
Ａｒｃｈｅｇｏｓ韓裔創辦人Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ，曾在做空富途控股前，向摩根士丹利求助
。消息人士指，Ａｒｃｈｅｇｏｓ在有關案件中曾提醒美國執法部門，是否有人洩露了
Ｈｗａｎｇ的計劃。
　　《彭博社》報道指，Ｈｗａｎｇ曾利用掉期交易對富途控股埋下大量空單，希望在２０２０
年底前後平掉頭寸。知情人士表示，Ｈｗａｎｇ向摩根士丹利銀行家Ｐａｗａｎ　Ｐａｓｓｉ求
助，表示他需要買入大量股票以平倉。然而就在他設法平倉之前，富途股價飆升，聖誕節後兩個
月內漲逾４００％。這令Ｈｗａｎｇ的投資組合損失近４０億美元。
　　重挫令Ｈｗａｎｇ的Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ灰飛煙滅
，並導致了刑事指控。報道指，目前尚不清楚是誰逼空Ｈｗａｎｇ的空頭押注，以及這些人是否
甚至已經知曉他們在針對的是Ｈｗａｎｇ。
　　據一位知情人士透露，摩根士丹利尚未與政府就Ａｒｃｈｅｇｏｓ的潛在富途交易有過任何
討論。摩根士丹利已表示，正在配合調查。無論是Ｐａｓｓｉ還是該行都沒有被控有不當行為。
摩根士丹利、Ａｒｃｈｅｇｏｓ和司法部的代表均不予置評。Ｐａｓｓｉ沒有回覆置評請求。
　　Ａｒｃｈｅｇｏｓ倒閉後，市場上一度有人懷疑Ｈｗａｎｇ是２０２１年初富途大漲背後的
推手之一。畢竟，這一走勢與其看漲押注步調一致。但在該案中，美國司法部的調查發現他是股
價飆升的受損方。（ｊｆ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向18/05/2022
2022投資大趨勢　房地產、能源板塊睇高一線
財經熱話18/05/2022
《午市前瞻》專家建議科技股續炒波幅 對騰訊首季業績不抱希望
大行報告18/05/2022
【大行炒D乜】大行評京東目標大不同　富瑞$448摩通$235
開市Good Morning18/05/2022
熊麗萍料京東次季業績續反映疫情影響　200元以下可留意
財經熱話18/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，UST事件令投資者審視穩定幣
香港政情17/05/2022
【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金