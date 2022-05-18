Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ沽空富途虧損４０億美元，要求調查大摩

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，早前因欺詐及操縱市場指控被捕的美國對沖基金

Ａｒｃｈｅｇｏｓ韓裔創辦人Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ，曾在做空富途控股前，向摩根士丹利求助

。消息人士指，Ａｒｃｈｅｇｏｓ在有關案件中曾提醒美國執法部門，是否有人洩露了

Ｈｗａｎｇ的計劃。

《彭博社》報道指，Ｈｗａｎｇ曾利用掉期交易對富途控股埋下大量空單，希望在２０２０

年底前後平掉頭寸。知情人士表示，Ｈｗａｎｇ向摩根士丹利銀行家Ｐａｗａｎ Ｐａｓｓｉ求

助，表示他需要買入大量股票以平倉。然而就在他設法平倉之前，富途股價飆升，聖誕節後兩個

月內漲逾４００％。這令Ｈｗａｎｇ的投資組合損失近４０億美元。

重挫令Ｈｗａｎｇ的Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ灰飛煙滅

，並導致了刑事指控。報道指，目前尚不清楚是誰逼空Ｈｗａｎｇ的空頭押注，以及這些人是否

甚至已經知曉他們在針對的是Ｈｗａｎｇ。

據一位知情人士透露，摩根士丹利尚未與政府就Ａｒｃｈｅｇｏｓ的潛在富途交易有過任何

討論。摩根士丹利已表示，正在配合調查。無論是Ｐａｓｓｉ還是該行都沒有被控有不當行為。

摩根士丹利、Ａｒｃｈｅｇｏｓ和司法部的代表均不予置評。Ｐａｓｓｉ沒有回覆置評請求。

Ａｒｃｈｅｇｏｓ倒閉後，市場上一度有人懷疑Ｈｗａｎｇ是２０２１年初富途大漲背後的

推手之一。畢竟，這一走勢與其看漲押注步調一致。但在該案中，美國司法部的調查發現他是股

價飆升的受損方。（ｊｆ）

