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18/05/2022 16:04

【外圍經濟】斯里蘭卡首次債務違約，揭示新興市場債務危機

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，斯里蘭卡即將發生１２６億美元海外債券違約事
件，事件開始被視為新興市場危機的一種徵兆，包括食品價格上漲造成的高通脹，可能擾亂這些
國家的經濟。
　　斯里蘭卡７８００萬美元票息的寬限期於周三結束，這很可能是其自１９４８年脫離英國統
治獲得獨立以來，首次發生主權債務違約。
　　斯里蘭卡經濟規模達８１０億美元，由於按年通脹高達３０％，本幣暴跌及經濟危機使該國
缺乏進口糧食和燃料所需的硬通貨，該國數周來一直陷入動盪。對形勢的不滿已經演變成暴力抗
議活動。
　　在斯里蘭卡陷入動盪之際，其他沉重債務負擔與經濟問題和社會不安交織的新興市場也收到
了警告。「在金融環境收緊的情況下，他們現在被迫要面對債務負擔。」摩根大通新興市場策略
執行董事Ｔｒａｎｇ　Ｎｇｕｙｅｎ稱。
　　彭博指標追蹤的一項至少１４個新興經濟體的債券孳息率，較美國國債高出１０００個基點
，這是被視為不良債券的一個門檻值。
　　在包括埃及、突尼斯和秘魯在內的新興市場國家，食品和能源價格上漲帶來的額外壓力已經
開始顯現，有可能演變成更廣泛的債務危機。彭博經濟研究上個月指出，巴基斯坦、埃塞俄比亞
和加納也可能面臨同樣的處境。
　　富國銀行駐紐約策略師Ｂｒｅｎｄａｎ　ＭｃＫｅｎｎａ說，巴基斯坦和埃及看上去尤為脆
弱。「隨著利率上升，許多用美元計價債務、基本面較弱的國家可能難以償還債務。（ｊｆ）

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