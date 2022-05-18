《政經范局－范強》亞洲各掃門前雪

《政經范局》如果我們為未來數周的亞洲局勢作一次「天氣預報」，有可能是：一、美國－

東盟峰會落幕後，東南亞天朗氣清暫無風雨；二、台海周邊的各種氣流進入調整期，雖然會起風

浪，但也還不致打颱風；三、最大變數在東北亞，由朝鮮半島至北方四島有６月飛霜的可能。



為甚麼只預測數周，而不是更長的時間？因為美國參議院本周料將通過對烏克蘭的４００億

美元軍事及人道經濟援助。在美國國內通脹高企已打擊民生的情況下，拜登政府必須要向選民證

明，這筆巨額經援給得其所。目前大批美式重炮已交付烏克蘭軍隊，澤連斯基政府亦矢言會在６

月發動大反攻。



美國公眾最怕陷入海外戰爭泥沼，因此白宮未來數周的外交政策重點，應是全力協助烏克蘭

，在戰場上贏取美國公眾可以切實見到的重大勝利。拜登在此期間的任何外交動作，無論是面向

東盟、台海、朝鮮半島，都更可能只是服從於策應歐洲戰場的需要。



＊拜登給東盟派利是＊



因此拜登在美國－東盟峰會上只撥出了１﹒５億美元的經援，這是派封「利是」開心一下。

所謂「大炮一響黃金萬兩」，比之於烏克蘭得到的４００億美元，大炮會在哪兒響再清楚不過。

既然對東盟暫時「無欲無求」，拜登在峰會期間甚至懶得和個別國家開雙邊會議。說白了，也就

是沒有甚麼事值得關上門來面對面密斟。



更何況東盟有一個特點，甚至可以說是當今世界的一道「政治奇景」，就是它的成員國雖然

政治制度、宗教信仰和經濟水平各異，但卻都擁有獨立主權，且大致上達成了求同存異，共同發

展經濟的共識。因此，有關東盟是親中還是親美的論述就顯得有點一廂情願，它的存在是服務於

自身的區域利益。



東盟擁有新加坡作為成熟的國際貿易和金融中心；有越南作為具有人口紅利的新興產業中心

；也有印尼作為有條件向成員國提供軍事保障的潛在大國。它有柬埔寨可以與北京對話，同時也

有獅城可向華府進言。這就使得它在域外的各種政治板塊活動之間擁有了緩衝和橋樑，在最大程

度上確保了區內的「氣候穩定」。



＊台海戰術調整需時＊



再看台海，目前各方都必然緊盯俄烏在戰場上的得失來做出自身調整。美國近期要求台灣改

變軍購項目，但是台島內部並不積極。國軍由傳統的「境外拒敵，灘頭決戰」，轉變成退守城市

，不惜以平民死傷為代價打巷戰，不僅需要時間重新制訂軍購優先項目，在作戰思維、軍人道德

規範上亦需要一個艱難的「再教育」過程，台島在一時半刻之內顯然還沒有準備好。



反觀解放軍，遼寧號在台東及西太平洋的上百架次戰機升降演練雖然吸引眼球，但作為中國

首艘航母，遼寧艦一個突出的作用，實際上是為未來的國產航母部隊充當「訓練艦」。基於中國

第三艘航母即將服役，遼寧號也可能是在加緊為新艦密集訓練戰機飛行員、指揮和地勤人員，使

得新艦可以儘快具備戰鬥力。



從更大的角度來看，在當前美俄兩個核子大國在歐洲已陷入「非直接對抗」之下，中美兩國

在處理彼此競爭關係時，恐怕都不會輕易添加更多可能令全球局勢失控的因素。是以美國對台海

的施壓，無論戲演得多大，仍舊是旨在迫使北京與莫斯科保持距離，以確保西方完成在烏克蘭擊

潰俄羅斯的目標。



＊美日韓牽制遠東俄軍＊



如果我們換一個角度看，實際上無論是東盟領袖之赴美，還是台海局勢之變化，北京的反應

都還是停留在外交部發言人表態的層級。朝鮮半島卻截然不同了：拜登將於２０日起程，親訪韓

、日兩國。而在此之前的十日，中國國家副主席王岐山參加了南韓新總統尹錫悅的就職典禮，並

於當日舉行雙邊會晤，而中國外長王毅亦於１６日與南韓新任外長朴振舉行視像會議。



由此可見，朝鮮半島才是當前中美外交重中之重。表面看來，雖然北韓年初以來接連試射各

種新型彈道導彈，甚至有可能恢復地下核試，導致東北亞局勢緊張，各方給予重視也是理所當然

；但在烏克蘭即將發動對俄攻勢的背景下，恐怕要複雜得多。



如果美軍太平洋艦隊的航母打擊群，和日本自衛隊的直升機航母在朝鮮半島以東出現，他們

固然可以是威懾平壤，但同樣也可以是劍指日本最為關切的北方四島。不管是虛是實，有此威脅

，克里姆林宮在準備與烏克蘭的新一波戰事時，就難以從遠東抽調兵力支援歐洲。



但如此一來，南韓的強硬對朝政策，就可能冒上捲入對俄衝突的危險，尹錫悅總統恐怕會三

思。是以，拜登一改美國總統以往亞洲首站必訪日本的傳統，先行來首爾密斟，東京則識趣地退

到一邊靜待會談結果。不料那邊廂，北韓竟也自兩年多來首次爆發了Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠疫情，

金委員長忙於調動軍隊抗疫，還有沒有餘力在拜登到來之際對外展示武力，就成了當前亞洲局勢

的最大懸念。面對北韓，拜登現在該派航母，還是送輝瑞呢？

《經濟通通訊社評論員 范強》

