《台股攻略－黃振宇》台股連升４日，初步靠穩萬六點關口

《台股攻略》美股三大指數上揚，台股今日（１８日）仍由電子股領漲，加上金融股回勇強

勢反彈，帶動加權指數高開高收，終場升２４０點，收１６２９６點，成交金額為

２３４０﹒９３億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入９２﹒６２億元。

電子權值股的台積電收５３８元，升１﹒５％。外資已連續１０個交易日追捧聯電，刺激股

價重上５０元關口，收５０﹒９元，升１﹒６％。聯發科、鴻海、台達電、國巨、矽力－ＫＹ及

研華等電子指標股均升１％至４％。金融股方面，富邦金無懼外資連日拋售，在本周五（２０日

）法說會登場前夕，成交量增加，股價強彈３﹒４％，收６３﹒７元。合庫金升５％，華南金升

４﹒１％，國泰金、玉山金、華南金、第一金及開發金等均升２％至３％。傳統產業股獲資金追

捧，貨櫃三雄的萬海升３﹒２％，長榮升１﹒５％，陽明升０﹒９％，台驊投控、新興及慧洋－

ＫＹ等升１％至２％。航空雙雄的華航升１﹒６％，長榮航則微跌０﹒２％。鋼鐵股方面，中鋼

今日公布４月稅前盈利達５６﹒６１億元，按月增１７﹒５％，今日股價回勇，升１﹒７７％。

聚亨、豐興、東和鋼鐵、燁輝及彰源均升２﹒２％至５﹒２％。台塑四寶股價全面上揚，台塑、

南亞、台化及台塑化均升超過１％，台聚家族同樣造好，台聚及華夏均升超過２﹒５％。此外，

面板雙虎人氣暢旺，群創大升８％，收１４﹒２５元，友達同步升超過５％，中小尺寸面板廠的

彩晶則升３％。高速介面ＩＣ廠祥碩今日舉辦ＵＳＢ４產品說明會，除了推出全新主控端產品，

也首度整合Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ（ＰＤ）控制晶片，推出全新的裝置端解決方案。

台股持續上揚，台股資金明顯轉進科技股，短期有望靠穩萬六點關口。目前，投資者除留意

科技股外，電動車大廠的特斯拉（Ｔｅｓｌａ）於上海的工廠復工後，本季起可望刺激電動車相

關股份上揚。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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