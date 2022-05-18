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即市新聞

18/05/2022 09:48

《窩輪豪情－梁業豪》持有指數牛證圖利為主

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、綜合企
業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保
險（０１２９９）、中國平安（０２３１８）與海爾智家（０６６９０），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選香港電訊（０６８２３）、蒙牛乳業（０２３１９）與中國人壽（０２６２８）。
　　近日港股的表現，與早前突呈急挫的市況相比，應可令投資者感到非常滿意。於大部分投資
者皆感到恐懼的時候，港股反而可以持續回升，足以證明不少好友曾經趁低吸納，因他們認為跌
浪已經告一段落，客觀而言，現時港股的上升動力已較下跌動力為大；於短期易升難跌的市況中
，投機者應以持有指數牛證圖利為主。提醒大家，於持有指數牛證後，我們應密切留意指數期貨
小時圖上各主要技術分析指標的變化，伺機沽貨走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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