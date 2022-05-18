【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，ＵＳＴ事件令投資者審視穩定幣

《經濟通通訊社１８日專訊》加密貨幣幣價普遍企穩，目前比特幣升至三萬美元關口之上，

比特幣亦略見支持，ＡＬＧＯ和ＭＡＴＩＣ的漲幅均超過７％。ＳＯＬ、ＣＲＯ和ＡＤＡ從午盤

下跌中恢復，上漲約 ４％。Ｙｉｅｌｄ Ａｐｐ首席執行官兼創始人Ｔｉｍ Ｆｒｏｓｔ分析

指，ＵＳＴ崩盤事件意味著加密貨幣市場牛市結束，而且面臨著一個長期且痛苦得熊市，預計短

期內都不會大幅攀升。

Ｔｉｍ Ｆｒｏｓｔ補充，ＵＳＴ無法承受擠提的問題，所以其他協議應該從ＵＳＴ這次災

難中吸取教訓，並利用此教訓來開發下一代的金融產品，當下一次牛市來臨時則將會成就新世界

的金融體系。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３０５５５﹒１５（美元．下同），升０﹒３６％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２０９６﹒３８元，升０﹒２７％；艾達幣報０﹒５７８６元，升

０﹒１７％；瑞波幣報０﹒４３９６元，升０﹒３６％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

