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即市新聞

18/05/2022 08:49

【虛幣世界】加密貨幣普遍企穩，ＵＳＴ事件令投資者審視穩定幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》加密貨幣幣價普遍企穩，目前比特幣升至三萬美元關口之上，
比特幣亦略見支持，ＡＬＧＯ和ＭＡＴＩＣ的漲幅均超過７％。ＳＯＬ、ＣＲＯ和ＡＤＡ從午盤
下跌中恢復，上漲約　４％。Ｙｉｅｌｄ　Ａｐｐ首席執行官兼創始人Ｔｉｍ　Ｆｒｏｓｔ分析
指，ＵＳＴ崩盤事件意味著加密貨幣市場牛市結束，而且面臨著一個長期且痛苦得熊市，預計短
期內都不會大幅攀升。
　　Ｔｉｍ　Ｆｒｏｓｔ補充，ＵＳＴ無法承受擠提的問題，所以其他協議應該從ＵＳＴ這次災
難中吸取教訓，並利用此教訓來開發下一代的金融產品，當下一次牛市來臨時則將會成就新世界
的金融體系。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３０５５５﹒１５（美元．下同），升０﹒３６％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２０９６﹒３８元，升０﹒２７％；艾達幣報０﹒５７８６元，升
０﹒１７％；瑞波幣報０﹒４３９６元，升０﹒３６％。（ｕｌ）
　
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