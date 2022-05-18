《談國論企－黎偉成》煤油氣４月份增產確保經濟穩增

《談國論企》即使中國的工業、服務業、零售及固投於於２０２２年４月份即使出現全面放

緩，惟原煤、原油、天然氣等主要能源基本（１）保持相對穩定生產，不僅配合國務院的電力與

能源要穩供的政策，更預示國民經濟在新一輪的短暫疫情衝擊過後，有望較快重現常態性的發展

；而（２）進口的減少持續減少，則受國際能源價格飆升的影響。相信中國未來一段時間會進一

步增產、減進口能源，確保經濟在相對可控的成本支持下穩中有進發展。



＊控疫達效會促各能源產量復常惟價高減進口＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，能源生產在２０２２年４月份保持穩定的生產、加

工，而期內經濟下行壓力加大，故屬難得的經濟現象。

特別惹人注目的，當然是（一）原煤的生產和進口情況：（Ｉ）煤產於２０２２年４月份達

３﹒６億噸，同比增長１０﹒７％，即使較３月份的１４﹒８％升幅少增４﹒１個百分點，惟１

－４月份的產量仍達１４﹒５億噸和平均增幅高達１０﹒５％，止住２０２１年全年均增低達

４﹒７％的相對偏低情況。國家統計局在發布數據時，特別闡釋「煤炭增產增供政策持續」，是

為「原煤生產保持較快增長」的因由。

國務院李克強於２０２１年１０月９日，以國家能源源委員會主任的身份主持召開國家能源

委員會會議時指出，要（ｉ）從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或運動式「減碳」

，確保北方群眾溫暖安全過冬，保障產業鏈穩定和平穩發展；和（ｉｉ）要科學有序推進實現「

雙碳」目標，這必須付出長期艱苦卓絕的努力，並提出多項相關的政策性要求。此為對準境當時

限電而衍生的限產劣況，作出重要的及時處理和長期的指標，有利國民經濟繼續穩中有進發展，

而國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年四季度同比增４％和２０２２年一季度上升４﹒８％，便由

是可見一斑。

但（ＩＩ）煤炭的進口，於２０２２年４月份所達２３５５萬噸，同比亦增８﹒４％，而１

－４月份累計７５４１萬噸同比仍然大幅減少１６﹒２％，故４月份實際是把１－３月份的減少

輸入扭轉為增長，亦為不錯的發展開端。原煤於前３進口減少，乃受於每噸進口價１００４﹒６

元飆升１﹒１倍的影響，而４月份回升，顯然是要穩定煤炭供應保經濟發展。

至於（二）原油，與原煤的情況大致相若：於２０２２年４月份的（１）產量１７００萬噸

，同比增長４％，較對上一個月環比多增０﹒１個百分點，使１－４月份累計６８１９萬噸的同

比增長４﹒３％，相對於２０２１年前４個月的１﹒９％升幅多增２﹒４個百分點，反映出今年

的產量較上年有頗為明顯的提升，亦屬好現象。

（２）原油進口於２０２２年４月份達４３０３萬噸，同比增長６﹒６％，遠較３月份份減

少１４％有改善，並使１－４月份累計輸入１﹒７億噸的同比減幅收窄為４﹒８％。但原油於前

４個月的輸入均價４３２３﹒６元，仍然大幅上升５４﹒３％，而國際油價受烏局不斷惡化推高

，會使中國的進口原油受到不輕的壓力。



＊電力生產供應料與經濟發展同步提升＊



和（３）原油加工量於２０２２年４月份達５１８１萬噸，同比減少１０﹒５％，乃上海等

地受疫情衝擊較預期為大的影響，使１－４月份累計２﹒２３億噸減３﹒８％。但３月份的加工

量當增加８﹒５％，預期疫情受控後，原油會加大加工量的力度。

再看（三）天然氣，產量於２０２２年４月份達１７７億立方米，同比增長４﹒７％，即使

較３月份少增１﹒６個百分點；惟１－４月份累計仍達７４７億立方米，升幅為６﹒２％。此之

於經濟在期內的下行壓力增大的情況下，算是不錯的發展。

天然氣的進口於４月份為８０９萬噸，同比減少２０﹒３％，較３月份所減８﹒５％多減

１２﹒５個百分點，使１－４月份累計３５８７萬噸，同比減少８﹒９％。此當然受到天然氣的

每噸進口價大升７２﹒１％而為３８４２元的重大壓力。

國家能源委員會去年１０月９日的會議，提出多個以煤碳為主的節能減排政策性措施：

（１）優化以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼

續有序淘汰落後煤電。（２）加大國內油氣勘探開發，積極發展頁岩氣、煤層氣，多元開展國際

油氣合作。（３）加強煤氣油儲備能力建設，推進先進儲能技術規模化應用，不斷豐富能源安全

供應的保險工具。此為正面積極應對煤油氣等能源問題之道

（四）電力方面，全國發電量於２０２２年４月份達６，０８６億千瓦時，同比減少

４﹒３％，而３月份略增０﹒２％，１－４月份發電量累計仍達２﹒６萬億千瓦時同比增長

１﹒３％。電力供應穩定，是國民經濟發展的其中十分重大支柱。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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