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18/05/2022 09:31

《異動股》傳汽車下鄉政策６月出台，車股造好，吉利升逾１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》吉利（００１７５）現價升１﹒１７％，報１３﹒８元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒０５％。該股成交約１４９萬股，涉資２０６１萬元。
　　早前國務院公布「十四五推進農業農村現代化規劃」提到，鼓勵有條件的地區開展農村家電
更新行動、實施傢俱家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。據《
中證網》引述消息指，汽車下鄉政策有望於６月初出台，鼓勵車型為１５萬人民幣以內的汽車（
含燃油車及新能源汽車），每架車補貼範圍或在３０００至５０００人民幣。
　　報道引述業內專家預計，汽車下鄉將促進燃油車２０萬至３０萬輛銷量，促進新能源汽車
３０萬至５０萬輛銷量。
　　汽車股普遍造好；小鵬汽車（０９８６８）升０﹒５３％，報９５﹒０５元，以現價計，該
股暫連升４日，累計升幅２０﹒９３％；理想汽車（０２０１５）升０﹒１１％，報９３﹒４元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒６２％；蔚來（０９８６６）升７％，報１３０元
，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２８﹒８４％；長汽（０２３３３）升３﹒２９％，報
１３﹒２元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅４４﹒９％。
　　現時，恒生指數報２０６７４，升７１點或升０﹒３５％，主板成交２８﹒４８億元。國企
指數報７０７２，跌４點或跌０﹒０６％。恒生科技指數報４２６５，跌７點或跌０﹒１７％。
　　即月期指新報２０４８１，跌９４點，低水１９３點。即月國指期貨報７０３１，跌５２點
，低水４２點。即月科指期貨新報４２４０，跌３８點，低水２８點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利（００１７５）　　　　１３﹒８０元　升１﹒１７％
　　比亞迪（０１２１１）　　２５４﹒００元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒０５元　升０﹒５３％
　　理想汽車（０２０１５）　　９３﹒４０元　升０﹒１１％
　　蔚來（０９８６６）　　　１３０﹒００元　升７﹒００％
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒２０元　升３﹒２９％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒００元　升０﹒５７％
　　五菱汽車（００３０５）　　　１﹒１９元　升３﹒４８％
　　美東汽車（０１２６８）　　２６﹒０５元　升３﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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