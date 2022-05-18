《異動股》傳汽車下鄉政策６月出台，車股造好，吉利升逾１％

《經濟通通訊社１８日專訊》吉利（００１７５）現價升１﹒１７％，報１３﹒８元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒０５％。該股成交約１４９萬股，涉資２０６１萬元。

早前國務院公布「十四五推進農業農村現代化規劃」提到，鼓勵有條件的地區開展農村家電

更新行動、實施傢俱家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。據《

中證網》引述消息指，汽車下鄉政策有望於６月初出台，鼓勵車型為１５萬人民幣以內的汽車（

含燃油車及新能源汽車），每架車補貼範圍或在３０００至５０００人民幣。

報道引述業內專家預計，汽車下鄉將促進燃油車２０萬至３０萬輛銷量，促進新能源汽車

３０萬至５０萬輛銷量。

汽車股普遍造好；小鵬汽車（０９８６８）升０﹒５３％，報９５﹒０５元，以現價計，該

股暫連升４日，累計升幅２０﹒９３％；理想汽車（０２０１５）升０﹒１１％，報９３﹒４元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒６２％；蔚來（０９８６６）升７％，報１３０元

，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２８﹒８４％；長汽（０２３３３）升３﹒２９％，報

１３﹒２元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅４４﹒９％。

現時，恒生指數報２０６７４，升７１點或升０﹒３５％，主板成交２８﹒４８億元。國企

指數報７０７２，跌４點或跌０﹒０６％。恒生科技指數報４２６５，跌７點或跌０﹒１７％。

即月期指新報２０４８１，跌９４點，低水１９３點。即月國指期貨報７０３１，跌５２點

，低水４２點。即月科指期貨新報４２４０，跌３８點，低水２８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利（００１７５） １３﹒８０元 升１﹒１７％

比亞迪（０１２１１） ２５４﹒００元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒０５元 升０﹒５３％

理想汽車（０２０１５） ９３﹒４０元 升０﹒１１％

蔚來（０９８６６） １３０﹒００元 升７﹒００％

長汽（０２３３３） １３﹒２０元 升３﹒２９％

廣汽（０２２３８） ７﹒００元 升０﹒５７％

五菱汽車（００３０５） １﹒１９元 升３﹒４８％

美東汽車（０１２６８） ２６﹒０５元 升３﹒９９％

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（ｈｃ）

