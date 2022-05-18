《新股上市》政府綠債二五零五（４２５２）暗盤低招股價少於１％

《經濟通通訊社１８日專訊》政府綠債二五零五（０４２５２）明日（１９日）掛牌，輝立

暗盤現報９９﹒７５元，較招股價１００元低０﹒２５％，以每手１００股計，不計手續費，每

手帳面蝕２５元。耀才暗盤現報１００﹒１元，高招股價０﹒１％，每手帳面賺１０元。

