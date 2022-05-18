《新股上市》政府綠債二五零五暗盤潛水少於１％，每手蝕３５元

《經濟通通訊社１８日專訊》政府綠債二五零五（０４２５２）明日（１９日）掛牌，輝立
暗盤收報９９﹒６５元，較招股價１００元低０﹒３５％，以每手１００股計，不計手續費，每
手帳面蝕３５元。耀才暗盤現報９９﹒９５元，低招股價０﹒０５％，每手帳面蝕５元。
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