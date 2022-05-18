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18/05/2022 12:07

《午市前瞻》專家建議科技股續炒波幅，對騰訊首季業績不抱希望

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收報２０４７１，跌１３０點或０﹒６４％，主
板成交５９９﹒２１億元。恒生中國企業指數報７０１４，跌６２點或０﹒８８％。恒生科技指
數報４１９９，跌７３點或１﹒７３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３５９﹒２元，跌９﹒２元或２﹒５％，成交５１﹒２３億元；
美團收報１６８﹒９元，跌４﹒８元或２﹒７６％，成交３２﹒４５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８８﹒０５元，跌２﹒５元或２﹒７６％，成交１７﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊科技股增長放緩，減低投資吸引力＊
　
　　港股今天高開７１點報２０６７４，惟早段未能承接升勢，曾倒跌逾２００點。ｉＦａｓｔ
　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，即使國務院總理劉鶴
表示支持平台經濟健康發展，但對於科技股股價支持作用有限，主要因為科技股增長放緩，盈利
增長減少，令資金持續流走，加上美國聯儲局收緊貨幣政策，對於高估值的科技股較不利，相信
此板塊接下來會以區間上落為主，建議投資者維持炒波幅策略，趁高減持科技股。
　
＊京東跌穿１８０元止蝕＊
　
　　科技股之中，京東（０９６１８）在上日收市公布季績，首季由盈轉虧近３０億元；收入按
年升１８％至２３９７億元；經調整純利為４０﹒３２億元人民幣，按年增１﹒６％，優於市場
預期。然而，股價低開近１％，早段曾跌近３％。溫鋼城指出，早前內地疫情持續爆發，京東業
務大受影響，而４月的訂單取消率亦上升，惟上海正逐步解封，未來京東表現仍要視乎疫情發展
。部署方面，溫鋼城認為京東走勢仍然向下，投資者可於１９０元水平吸納，並於２１８元水平
食胡，跌穿１８０元就止蝕。
　
＊騰訊可於３３０至３７０元炒波幅＊
　
　　另一隻重磅科技股騰訊（００７００）亦將於今天公布季績，溫鋼城預期公司同樣受疫情打
擊，廣告業務增長不會太大，加上缺乏新遊戲推出，中央更規限遊戲時間，種種因素都對騰訊較
不利。他續指，市場對今年騰訊的盈利預測將下調４５％，對其首季業績不抱希望。部署方面，
他建議投資者可於３３０元至３７０元之間炒波幅。（ｅｒ）

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