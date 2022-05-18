【跌市買Ｄ乜】中移息高盈利增兼潛在回購，除淨前炒上仍可追入？

《經濟通通訊社１８日專訊》港股近日表現疲弱，重磅科技股昨日急漲後今早回吐，個別舊

經濟重磅股卻造好，其中中移動（００９４１）派發每股末期息２﹒４３元，下周三（２５日）

除淨，除淨前有資金偷步買入，全日升逾２％，現價股息率仍達７﹒７厘。中移動除息高外，盈

利平穩增長，潛在Ｈ股回購亦對股價具支持作用，加上集團承諾３年內派息比率升至７０％以上

，近期就獲摩通連番唱好，雖遭麥格理將目標價降至６３﹒１元，但仍比現價高得多，是跌市穩

陣之選。



＊料今年經調整每股盈利增６﹒５％，３年內派息比率升至７０％＊



中移動是內地最大通訊服務供應商，今年首季營業額上升１４﹒６％至２２７３﹒２億元人

民幣，股東應佔溢利增長６﹒５％至２５６﹒２４億元人民幣。移動客戶總數約有９﹒６７億戶

，其中５Ｇ套餐客戶總數達４﹒６７億戶，５Ｇ網路客戶總數２﹒３３億戶，累計淨增客戶

９７４﹒６萬戶。有線寬帶３月淨增客戶３４３﹒３萬戶，今年首季累計淨增８９８﹒７萬戶，

客戶總數２﹒４９億戶。彭博綜合預估公司今年經調整每股盈利可按年增長６﹒５％，較

２０２１年的４﹒５％略為加快。值得一提，中移動副總經理趙大春近日表示，目前中移動開通

５Ｇ基站８５萬個，擬年底實現全國市、縣城、區、鄉鎮的５Ｇ連續覆蓋以及重點區域發展，農

村和重要場所的有效覆蓋。

另中移動擬從２０２１年起３年內逐步將派息比率提升至７０％以上。在盈利持續平穩增長

，加上派息比率提升，今年預測股息率為８﹒３厘，明年及後年將升至９厘及１０厘。中移動當

前市盈率約為８倍，對比歷史平均的１３倍要低得多，估值相當吸引。



＊摩通：派息比率增股息吸引，潛在Ｈ股回購可撐股價＊



摩通早前發表報告指，中資電訊營運商預期未來數年非傳統固網業務的穩健增長勢頭會持續

，並估計５Ｇ企業解決方案會由低基數中有較快增長，中國的５Ｇ滲透率於今年或達約７０％，

而電訊商提到近期疫情的爆發對其營運的影響有限。另中資電訊股首季業績表現理想，若股價回

調恰為投資者提供良好買入機會，首選中移動，其１０％的股息收益率有吸引力，料直至明年派

息比率增加的能見度高，且潛在恢復Ｈ股回購或可為股價提供支持，予「增持」評級，目標價

７０元。

摩通近日再指，雖然傳統觀念認為收息股在加息環境可能處於不利地位，但研究顯示大中華

區電訊公司的股價與美國十年債息變動的相關性非常弱，其中電盈（００００８）及中移動最具

防禦性，看好電盈媒體業務，並看好中移動股息率吸引，增長能見度高，以及有可能恢復回購。

中移動今年１月初公布，因人民幣股份發行已完成，在超額配售選擇權行使期於２月７日屆

滿後，計劃購回不超過２０﹒４８億香港股份，涉及資金近千億元。



＊麥格理：５Ｇ上客量低營運成本高，目標價降至６３﹒１元＊



不過，麥格理近日調整三大中資電訊股目標價，因５Ｇ上客量低及營運成本高。內地電訊企

業５Ｇ部署完成約５０％，惟網路利用率低，每用戶平均收入（ＡＲＰＵ）增幅較小，預計

２０２１至２４年移動收入維持平穩，寬頻收入年複合增長率５％，工業數字化收入複合年增長

率則高達２０％。因此，將中移動目標價由６７﹒３元下調６﹒２％至６３﹒１元，中國聯通

（００７６２）由６﹒６３元下調１４﹒８％至５﹒６５元，中國電信（００７２８）則由

３﹒４４元上調５﹒５％至３﹒６３元，均維持「跑贏大市」評級。

高盛則對中移動２０２２至２３年純利預測大致維持不變，但考慮人民幣兌港元匯價變動、

股權成本由８﹒１％升至８﹒５％等因素，將其目標價由５５﹒７元上調至５８﹒９元，以反映

更高的市場風險溢價和淨債務，維持「中性」評級。



＊林嘉麒：千億回購兼提高派息比率，料日後派息有增無減＊



元宇證券基金投資總監林嘉麒指，美國加息美元強，傳統收息股也一同被拋售，已跌至非常

吸引水平，其中中移動股價回落至５０元水平時，預測股息率高見８﹒３５厘，而過去其派息升

幅的百分比高，而就算派息下跌，其百分比跌幅也很小，意即收息相對穩定。作為收息股，一是

收入穩定，二是派息穩定。何況集團已公布千億回購計劃及未來會逐步提高派息比率，現價息率

日後大有可能有增無減，值得長線持有收息。



＊熊麗萍：５０元有吸引力，盈利沒增長息率也逾８厘＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，中移

動５０元附近有吸引力，再跌空間不大，但股價只會陷悶局難望大升，不過在市況差下持有防守

性股份很合理，而未來３年派息比率逐步提升至７０％，現時派息比率亦已達六成，即使盈利沒

增長派息一樣，息率也達８厘幾，現價息率亦逾７厘。

中移動今日升２﹒１４％收報５２﹒６元，成交２１﹒４８億元，中聯通亦升１﹒０８％報

３﹒７６元，中電信則升２﹒５％報２﹒８７元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

