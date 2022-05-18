【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６億人幣，買中移沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開７１點，報２０６７４點。最高升１０９點報

２０７１１點，最低跌２１２點報２０３８９點。恒指收報２０６４４點，升４１點或０﹒２％

。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒６億元人民幣，減少６０﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、李寧（０２３３１）。

主板成交１１２６﹒７６億元減少９﹒２％。其中港股通成交２４１﹒９億元，佔總成交

２１﹒５％。



＊騰訊首季本土遊戲收入跌１％＊



騰訊公布截至今年３月３１日止第一季業績，增值服務業務收入按年輕微增長０﹒４％至

７２７﹒３８億元（人民幣．下同），本土市場遊戲收入下降１％至３３０億元，集團指是由於

未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。此外，國際市場遊戲收

入增長４％至１０６億元，社交網絡收入增長１％至２９１億元。

期內，網絡廣告業務收入按年下降１８％至１８０億元；社交及其他廣告收入下降１５％至

１５７億元；媒體廣告收入下降３０％至２３億元。

另外，微信及ＷｅＣｈａｔ的合併月活躍帳戶數為１２﹒８８億，按年增３﹒８％；收費增

值服務註冊帳戶數為２﹒３９億，按年升５﹒９％。

中國移動升２﹒１４％報５２﹒６元，北水淨買入６﹒３億元；中國海洋石油升０﹒９１％

報１１﹒０８元，北水淨買入４﹒６億元；美團跌０﹒９８％報１７２元，北水淨買入４﹒４億

元。

騰訊控股跌０﹒７６％報３６５﹒６元，北水淨賣出６億元；快手跌２﹒６５％報

６９﹒８５元，北水淨賣出３﹒２億元；李寧升２﹒２７％報６０﹒７元，北水淨賣出８８００

萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ６﹒３２

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒６２

美團 （０３６９０） ４﹒４２

長城汽車 （０２３３３） １﹒００

小米集團 （０１８１０） ０﹒４７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －６﹒００

快手 （０１０２４） －３﹒２３

李寧 （０２３３１） －０﹒８８

吉利汽車 （００１７５） －０﹒１８

雅迪控股 （０１５８５） －０﹒１０

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