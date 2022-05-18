《美元走勢－羅明立》歐元升至２０天均線，短期或需整固

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒２３ １２９﹒４６ １２８﹒９４

歐元╱美元 １﹒０５２１ １﹒０５６４ １﹒０５１６

英鎊╱美元 １﹒２４４１ １﹒２５０１ １﹒２４３６

美元╱瑞郎 ０﹒９９５７ ０﹒９９５８ ０﹒９９２４

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９８ ７﹒８４８５

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《美元走勢》歐元區第一季度ＧＤＰ按季增長０﹒３％，按年增長１％，好過預期；美國４

月零售銷售月率增長０﹒９％，核心零售銷售增長０﹒６％，雖有回落但較預期好。緩解了市場

對經濟衰退的憂慮。聯儲主席鮑威爾星期二（１７日）表示，在物價回落至健康水平前，將支持

繼續加息，並預期經濟可以軟著陸。市場風險胃納得到改善，美匯指數進一步調整，跌至１０３

低位，即２０天平均線附近，應開始有承接，若再跌，下個支持位在１０２﹒４０。

荷蘭央行行長發表鷹派言論，指歐洲央行不僅應在７月開始加息，若通脹持續高於預期，還

應考慮更大幅度上調利率。其言論在美元回調過程上推動了歐元升至２０天平均線的

１﹒０５６０，應有阻力，短期可能需要整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出歐元 １﹒０５５０ １﹒０４３０ １﹒０５８０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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