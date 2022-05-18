【夜期時段】即月期指報２０４４５點，跌３９點，低水１９９點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４６３點，跌２３點，低水
１８１點，最新報２０４４５點，跌３９點，低水１９９點，合約成交３７２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７０３５點，跌１３點，低水５４點，最新報７０２７點，
跌２１點，低水６２點，合約成交７１２張。
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