【夜期時段】即月期指報２０４４５點，跌３９點，低水１９９點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４６３點，跌２３點，低水

１８１點，最新報２０４４５點，跌３９點，低水１９９點，合約成交３７２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０３５點，跌１３點，低水５４點，最新報７０２７點，

跌２１點，低水６２點，合約成交７１２張。

